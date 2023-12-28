籌措200億歐元 歐盟擬採借貸援烏

為避免親俄羅斯的匈牙利總理奧班再次從中阻撓，歐盟正在準備一筆價值200億歐元、以債務為基礎的經援烏克蘭「Ｂ計畫」。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基和歐盟理事會主席米歇爾，今年2月出席布魯塞爾的歐盟高峰會。（美聯社檔案照）

2023/12/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為避免親俄羅斯總統普廷的匈牙利總理奧班（Viktor Orba）再次從中阻撓，英國金融時報廿七日報導，歐盟正在準備一筆價值兩百億歐元（約六九○○億台幣）、以債務為基礎的經援烏克蘭「Ｂ計畫」。

歐盟本月中旬曾提出四年期五百億歐元的援烏計畫，但因匈牙利反對而未能過關，歐盟官員因而開始尋找替代方案，以拯救恐陷入預算危機的基輔當局。倘若奧班在預定明年二月一日舉行的峰會上仍對援烏案行使否決權，參與談判的官員表示，債務資助模式被視為是最實際的援烏方案。

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如疫情期間低利融資 趕明年3月完成

聽取談判簡報的知情人士說，該模式涉及參與援烏的歐盟成員國對歐盟預算提供擔保，讓歐盟執委會明年能在資本市場為烏克蘭籌措兩百億歐元的資金。知情人士還說，具體條款仍在協商中，最終金額將視烏克蘭的需要而定。

該模式與歐盟在二○二○年另一筆借貸的架構類似，當時歐盟執委會對歐盟成員國提供一千億美元的低利融資，用於武漢肺炎疫情期間的短期工作支援計畫。最重要的是，這種模式不需要歐盟廿七個成員國全數擔保，只要信用評等最高的主要參與者擔保就行。由於不需要全員無異議支持，歐盟將可繞過匈牙利的否決，經援烏克蘭。由於德國與荷蘭等國的擔保必須獲得國會批准，希望明年三月前向烏克蘭提供援金。

知情人士說，在對烏克蘭提供預算資金上並無技術性阻礙，但政治上就複雜得多；倘若歐盟各國領袖在明年二月的峰會上就上述援烏Ｂ計畫達成協議，國際貨幣基金（IMF）即可在獲得擔保的情況下，對烏克蘭發放價值約九億美元的下一筆資金，為烏克蘭政府提供足夠資金，而無須動用貨幣融資手段，透過印鈔票來融通財政赤字，而引發通膨螺旋攀升的風險。

轉賣中印 俄能源出口將恢復戰前水準

而在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到西方制裁近兩年後，俄羅斯副總理諾瓦克廿七日表示，俄國能源產業今年依舊順利，石油出口已經從歐洲轉向中國和印度，預期今年石油和天然氣收益將達到與烏克蘭戰爭前的二○二一年規模相當的近九八○億美元。

主管能源政策的諾瓦克表示，之前俄國對歐洲的石油和石油產品供給佔比達四十％至四十五％，今年預期不會超過出口總量的四％到五％；石油出口中國的佔比已增至四十五％至五十％，以往幾乎不買俄國石油的印度，也已經成為大戶，俄國對印度供油總佔比兩年內增至約四十％。

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