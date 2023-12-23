捷克碩士生弒父血洗校園 槍殺13人後自戕

社群媒體流傳的影像顯示，在槍擊案發生後，驚恐的師生躲到校園建築的屋頂窗台上，躲避追殺。（路透）

2023/12/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）廿一日發生槍擊案，槍手在射殺十三人後自殺，另有廿五人受傷，嚴重程度為該國史上之最，捷克總理費亞拉宣布廿三日全國哀悼一天。捷克警方尚未公布槍手姓名，只說他當日先殺害自己的父親後前往所就讀的學院大樓做案。英國每日郵報披露，槍手是該校廿四歲的歷史系碩士生科札克（David Kozak），警方在他家中地窖還找到一枚自製炸彈，友人說他是內向的歷史「書呆子」，迷戀槍枝，痛恨這個世界。

14死25傷 捷克史上最嚴重

捷克警察首長馮德拉謝克說明，案發前警方就在找尋槍手蹤跡，因為他的父親被發現陳屍家中，且在前往布拉格時向友人透露自殺意圖。警方當時先在槍手準備上課的文學院大樓內搜索，但他後來卻出現在鄰近的另一棟大樓中，該大樓離布拉格舊城的熱門觀光景點僅數百公尺。

請繼續往下閱讀...

每日郵報指出，科札克跑上文學院大樓的陽台，從陽台上以用威力強大的ZEV-30步槍瞄準下方的人，將受害者一一擊斃。現場影片顯示，科札克居高臨下開槍時十分冷靜，一一選擇目標；驚恐的學生們躲在窗台上試圖躲避射擊，或是把自己緊緊關在教室內。

攜帶大量槍彈 槍枝為合法持有

馮德拉謝克說，槍手沒有任何犯罪紀錄，攜帶大量武器和子彈，數支槍枝為合法持有，搜索其住處後，懷疑槍手十五日在布拉格市郊一處森林內隨機殺害了另一名男子及其兩個月大的女兒。此外，針對社群媒體上的調查，槍手可能是受到俄羅斯一起類似事件啟發，沒有跡象顯示有共犯。內政部長拉庫尚指出，調查人員不認為此案與恐怖主義有關。

捷克是歐盟內擁槍率最高的國家之一，每百人槍枝數為十二．五支，僅低於奧地利的卅支和德國的十九．六支，在二○二一年通過憲法修正案，明定民眾使用武器保衛自身和他人的法律權利。雖然大規模槍擊在捷克並不常見，但還是有包括二○一九年及二○一五年的重大槍擊案，分別造成七死和八死。

捷克總理費亞拉在查理大學槍擊案後前往現場悼念致哀。（路透）

許多民眾22日在查理大學校園內點燃燭光悼念受害者。（美聯社）

布拉格查理大學24歲的碩士生科札克槍擊校園，造成14死25傷，為捷克史上最嚴重。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法