盡量不傷平民？ 以被美情資打臉

巴勒斯坦西岸「加薩走廊」南部邊境城市拉法十四日再遭以色列轟炸後的斷垣殘壁。（法新社）

2023/12/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在美國總統拜登公開指責以色列無差別轟炸加薩走廊、造成大量平民傷亡，正在失去全球支持後，以國外交部長柯恩十三日宣示，「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭」。美國媒體十四日曝光一份機密情報，指稱以軍空襲加薩走廊的軍火至少四成為不含導引系統的自由落體炸彈。

根據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，三名看過美國國家情報首長辦公室（ODNI）評估報告的知情人士表示，以國使用的二．九萬枚空對地彈藥，約四十％至四十五％為非導引彈藥。此數據呼應了過去堅守美國挺以路線的拜登十二日所言：「毫無疑問，有必要對抗哈瑪斯」，擁有「一切權利」這樣做的以色列卻「開始因不分青紅皂白的轟炸而失去支持」；他先前已要求以色列制止以國屯民對當地巴人施暴。

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非導引彈藥轟加薩 易殃及無辜

對CNN的報導，以軍回應「我們不討論使用的彈藥形式」，並堅稱以軍致力遵守國際法、動用大量資源盡量減少平民傷亡。專家向CNN表示，非導引彈藥並不精準、對平民造成更大威脅。

惟柯恩十三日強調，「在現階段，停火是送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，而且將使哈瑪斯捲土重來威脅以國居民。」以色列民主研究所、特拉維夫大學等機構民意調查也顯示以人團結支持以軍繼續奮戰，以哈雙方上月休戰一週後，逾七成五以國受訪者主張恢復攻勢；近六成以人認為這次以哈戰爭最重要目標是摧毀哈瑪斯且不拘形式。

以軍十三日自稱十二日以方戰況慘烈程度，創十月七日以來之最，當天陣亡士兵多達十人；其中九人葬身於加薩市舒加艾耶（Shejaiya）地區，含兩名高階軍官不幸捐軀，累計已一一五名官兵於加薩走廊死在哈瑪斯手中。但以方也坦言，長達數小時對戰期間，以軍在該地區殲滅近三五○名哈瑪斯份子。

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