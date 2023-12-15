為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中俄軍機聯航闖防識區 日韓緊急應對

日本防衛省統合幕僚監部指出，觀測到十三架中俄軍機從日本海到東海進行長距離聯合飛行。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本防衛省統合幕僚監部指出，觀測到十三架中俄軍機從日本海到東海進行長距離聯合飛行。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

2023/12/15 05:30

〔國際新聞中心、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕俄羅斯與中國兩國國防部十四日證實，兩軍戰略轟炸機當天在日本海與東海空域實施聯合空中巡航。南韓國防部表示，六架中俄軍機當天進入韓國「防空識別區」，南韓軍方立即出動戰機應對。日本防衛省統合幕僚監部指出，觀測到十三架中俄軍機從日本海到東海進行長距離聯合飛行，空中自衛隊戰機緊急升空應對。雖然中俄戰機並未侵犯韓日領空，但韓日都分別提出抗議與嚴重關切。

13軍機聯合巡航 中俄：未侵犯外國領空

俄、中國防部表示，此次聯合空中巡航根據兩軍年度合作計畫實施，並非針對第三國，過程遵循國際法，未侵犯外國領空。俄方證實TU-95MS與中國轟-6K戰略轟炸機聯合巡航，由俄軍蘇-35S戰機與中國殲11B戰機護航。

據韓聯社報導，中俄軍機從鬱陵島以北飛入防空識別區，向獨島（日本稱竹島）以東方向飛行後離開，停留約十七分鐘，未侵犯南韓領空；韓軍出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況發生，並在中俄軍機飛離後透過直通熱線與中方溝通，提出抗議。由於韓俄之間沒有直通熱線，雙方未能溝通。

據日本防衛省統合幕僚監部消息，共軍的兩架轟-6在上午從東海朝日本海方向飛行，在日本海上空與俄軍的兩架TU-95會合後，再朝著東海方向長距離飛行。兩軍轟炸機會合時，周邊還有兩架俄軍戰機、兩架共軍殲16戰機及三架共軍戰機，以及電子戰機、反潛機等加入，合計有十三架。

針對上述中俄軍機動向，日本航空自衛隊的西部航空方面隊戰機緊急起飛因應。日本政府認為這是明確的示威行動，已透過外交管道向中俄表達嚴重關切。

中俄轟炸機在今年六月初也曾在日本海進行聯合飛行，當時也是從日本海飛向東海，共軍軍機甚至穿越沖繩本島與宮古島之間的空域。該次聯合飛行演習，兩軍共出動了二十四架軍機，創歷來最多架數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播