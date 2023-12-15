中俄軍機聯航闖防識區 日韓緊急應對

日本防衛省統合幕僚監部指出，觀測到十三架中俄軍機從日本海到東海進行長距離聯合飛行。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

2023/12/15 05:30

〔國際新聞中心、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕俄羅斯與中國兩國國防部十四日證實，兩軍戰略轟炸機當天在日本海與東海空域實施聯合空中巡航。南韓國防部表示，六架中俄軍機當天進入韓國「防空識別區」，南韓軍方立即出動戰機應對。日本防衛省統合幕僚監部指出，觀測到十三架中俄軍機從日本海到東海進行長距離聯合飛行，空中自衛隊戰機緊急升空應對。雖然中俄戰機並未侵犯韓日領空，但韓日都分別提出抗議與嚴重關切。

13軍機聯合巡航 中俄：未侵犯外國領空

俄、中國防部表示，此次聯合空中巡航根據兩軍年度合作計畫實施，並非針對第三國，過程遵循國際法，未侵犯外國領空。俄方證實TU-95MS與中國轟-6K戰略轟炸機聯合巡航，由俄軍蘇-35S戰機與中國殲11B戰機護航。

請繼續往下閱讀...

據韓聯社報導，中俄軍機從鬱陵島以北飛入防空識別區，向獨島（日本稱竹島）以東方向飛行後離開，停留約十七分鐘，未侵犯南韓領空；韓軍出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況發生，並在中俄軍機飛離後透過直通熱線與中方溝通，提出抗議。由於韓俄之間沒有直通熱線，雙方未能溝通。

據日本防衛省統合幕僚監部消息，共軍的兩架轟-6在上午從東海朝日本海方向飛行，在日本海上空與俄軍的兩架TU-95會合後，再朝著東海方向長距離飛行。兩軍轟炸機會合時，周邊還有兩架俄軍戰機、兩架共軍殲16戰機及三架共軍戰機，以及電子戰機、反潛機等加入，合計有十三架。

針對上述中俄軍機動向，日本航空自衛隊的西部航空方面隊戰機緊急起飛因應。日本政府認為這是明確的示威行動，已透過外交管道向中俄表達嚴重關切。

中俄轟炸機在今年六月初也曾在日本海進行聯合飛行，當時也是從日本海飛向東海，共軍軍機甚至穿越沖繩本島與宮古島之間的空域。該次聯合飛行演習，兩軍共出動了二十四架軍機，創歷來最多架數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法