美媒爆秦剛人間蒸發 真相難查

前中國外交部長秦剛數月前突遭解職調查，有外媒揭原因在於向外國洩密，且秦剛已身亡。但多位中國問題專家不以為然，認為相關傳聞缺乏可信度。（法新社檔案照）

2023/12/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico歐洲版披露，中國前外交部長秦剛等多位高官因涉嫌向西方洩漏中國軍事機密而落網，秦剛更已自殺或「被折磨致死」，引起熱議。不過，美國之音（VOA）八日整理中國問題專家的說法指出，多數人認為上述說法可信度低，中國最嚴密監管的核武等軍事機密不太可能輕易外洩，但也有人相信，這說明了中共官場七月以來的一連串人事動盪。

原報導揭露俄國副外交部長魯登科今年六月訪中期間，向中國國家主席習近平密告秦剛、前中國國防部長李尚福和解放軍掌管核武的火箭軍多位高官等人，這些人隨後都無故失蹤、被解職；知情人士更表示，秦剛早在七月於北京一所軍醫院死亡，死因為自殺或「被折磨致死」。

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然而，曾在美國國會和智庫「德國馬歇爾基金會」擔任中國事務研究員的施拉德直指原報導「太瘋狂」；著名中國事務專家利明章也指原文沒有作者名字，只有一些引起轟動的爆料，其中一部分看似為真，一部分看似流傳已久的流言，理應懷疑其真實性。「經濟學人」雜誌編輯艾普斯坦也提醒，報導中充滿揣測、八卦，很難去查證。

美國智庫「亞洲協會」中國政治研究員牛犇質疑，報導未說明知情人士接觸到中國多高層級官員，「秦剛怎麼會有核機密？一個外交官可以觸及解放軍嚴格控制且最敏感的部分？」中國南方報業傳媒集團前記者安替更直言，原報導的可信度不到四十％。

「中共正處危機之中」

儘管如此，並非所有專家都認為報導不足信。澳洲研究中國問題的學者凱大熊就認為，秦剛消失實在太突然、太奇怪，至今仍沒有合理解釋，原報導的解釋串聯起七月以來的許多事件，但大概永遠無法完全洞察真相。美國華裔作家、《中國即將崩潰》一書作者章家敦則從曝光的消息中推斷，中國有些事件若非出現極端不穩定，否則不會發生，這顯示「中共正處在危機之中，部分原因是整個國家即將崩潰」。

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