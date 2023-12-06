反制中國 美擬台灣周遭部署反艦飛彈

美國海軍計畫從明年開始，為現役核動力潛艦配裝反艦型戰斧飛彈；圖為美國驅逐艦發射戰斧巡弋飛彈。（法新社檔案照）

2023/12/06 05:30

明年起海軍潛艇將裝配升級版戰斧

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了反制中國擴張，美軍王牌武器之一「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈最新第五批次（Block V）已加入反艦功能，可配合海上追蹤系統，追擊位於一六○○公里之外的敵方艦艇。美國海軍計畫從明年開始，為現役核動力潛艦配裝反艦型戰斧飛彈，使美國海軍有能力因應中國急遽增加的艦艇數量，以及在台海周邊活動的中國海上軍力等各項挑戰。

因應中國急遽增加艦艇數量

彭博五日報導，美國海軍專案負責人賀希（Jon Hersey）透過聲明表示，雷神公司的「海上打擊版」（Maritime Strike）戰斧巡弋飛彈，將在明年十一月一日後部署於現役潛艦，新型戰斧飛彈的導引系統已進行更新調整，「得以鎖定海上的移動目標」。海軍在確認反艦型戰斧飛彈可成為戰力一環前，已於去年測試初級改良版本。

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可追擊一六○○公里外敵艦

第五批次戰斧飛彈射程升級的關鍵性，在於中國正部署大批陸基彈道飛彈，包括射程超過二一○○公里的「航艦殺手」東風-21D飛彈，企圖在台灣海峽等海域爆發衝突時，阻止美軍航空母艦馳援。因此，美國海軍重點部署印太地區，第五批次反艦型戰斧飛彈將可發揮震懾敵人之效，達到維持台海和平目的。

報導提到，中國一貫宣稱台灣屬於其領土，但捍衛擁有至關重要半導體產業的台灣，也符合美國重要戰略、經濟和政治利益。根據美國海軍規劃，未來將在洛杉磯級、維吉尼亞級潛艦配備新型戰斧飛彈，每艘潛艦可裝載十二枚戰斧飛彈，部分改良型維吉尼亞級潛艦最多可搭載四十枚。

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