美艦駛近仁愛暗沙 中國跳腳

美國濱海戰鬥艦「吉佛茲號」4日駛入南海仁愛暗沙鄰近海域，中國痛批此舉「嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定」。（取自吉佛茲號臉書）

2023/12/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國人民解放軍南部戰區四日聲稱，美國濱海戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）四日「闖入」南海仁愛暗沙（菲律賓稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁）鄰近海域，「嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定」，南部戰區全程跟監警戒。

解放軍南部戰區發言人田軍里透過「微信」公眾號表示，吉佛茲號「未經中國政府批准」，非法闖入南沙仁愛礁鄰近海域，「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分說明美是南海和平穩定的最大威脅」。

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美國海軍第七艦隊則發表聲明指出，吉佛茲號正在南海國際水域進行例行作業，符合國際法，「第七艦隊每天都在南海執行任務，數十年來一貫如此」，「這些行動表明我們致力於維護自由開放的印太地區，我們不會因此停止與盟友和夥伴合作，支持我們對自由和開放印太地區的共同願景」。

仁愛暗沙是菲律賓與中國在南海的主權爭議焦點之一，中國近期擴大阻撓菲律賓向擱淺在仁愛暗沙的報廢登陸艦「馬德雷山號」進行運補作業，菲國也強硬以對，並獲得美國力挺。吉佛茲號上月底曾參與菲律賓和美國的聯合海空巡邏，在南海舉行通行與戰術演習。

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