法外長︰台海須維持穩定

法國外交部長柯隆納四日呼籲中國省思其在南海的強硬作為，並強調必須維持台灣海峽的和平穩定。（歐新社）

2023/12/05 05:30

喊話中國「世界不需要一場新危機」

〔編譯林家宇／綜合報導〕鑑於中國近來持續增加在台海的軍事演練，以及在南海對菲律賓的騷擾行徑，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）四日在澳洲「全國記者俱樂部」向北京喊話，呼籲中國政府省思其在南海的強硬行為，並強調必須維持台灣海峽的和平穩定。

柯隆納認為，中國應該扮演降低亞太地區衝突的角色，「我們當然對數天前澳洲海軍和數週前菲律賓所遭遇的事件感到憂心」、「台灣海峽必須維持和平與穩定。全世界肯定不需要一場新的危機」。

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澳洲海軍巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）十一月十日在日本專屬經濟區（EEZ）派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」逼近下受聲納脈衝所傷。澳洲總理艾班尼斯事後批評中方船艦行為「危險、不安全也不專業」。

柯隆納強調，中國理應自由地追求經濟崛起，但也需要在包括人權議題等事務上符合國際期望，「基於這一切理由，我們會持續和中國保持建設性往來，也確實出現令人鼓舞的跡象」，「我們的付出以某種方式獲得回報，在合作上創造正向趨勢」。

對此，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上做出回應，重申台灣問題純屬中國內政，中國希望有關方面恪守「一個中國」原則，堅定反對台獨，共同維護台海和平與穩定。

法國在太平洋和印度洋地區都有領地，駐紮約七千名軍人。柯隆納和國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）近日都在印太地區訪問，以強化與該地區的安全和經濟聯繫。勒克努二日與菲律賓防長鐵歐多洛簽署意向書，雙方將尋求簽訂一項協定，允許雙方派出軍隊到對方領土訪問。

由於氣候變遷導致海平面上升，太平洋島國吐瓦魯恐將在廿一世紀末完全沉沒。為此，澳洲與吐瓦魯上月簽署雙邊協議，由澳洲協助應對氣候困境，並向吐瓦魯提供每年逾二八○個名額的永久居留權。吐瓦魯則提供安全保證，包括和其他任何國家就安全與國防相關事務達成協議時，需澳洲同意。柯隆納指出，法國對於與南太平洋島國簽署任何協議持開放態度。

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