北京出差 香港記者失蹤近月

南華早報記者陳敏莉十月底赴北京採訪國際安全論壇「香山論壇」後失聯，引發各界憂心。他的臉書最後一次更新是在十一月一日。（取自自由亞洲電台網站）

2023/12/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕日本共同通訊社十一月卅日接獲知情人士透露，「南華早報」香港記者陳敏莉十月底赴北京出差採訪為期三天的國際安全論壇「香山論壇」後失聯。友人擔憂陳敏莉或許是受到中國當局調查。對此，南華早報一日聲明回應外界疑慮，指陳敏莉目前請事假，社方也與她的家人聯繫，對方稱陳敏莉人在北京，需要時間處理私人事務，目前安全無虞，望尊重其隱私。

陳敏莉二○○五年任職南華早報，主跑中國國防和外交新聞。失聯前的最後一則報導為十一月一日刊登，題為「在以色列與加薩的戰爭中，中國最重要且急迫的任務為何？」亦有撰寫中國軍方整改和前國防部長李尚福突遭撤職一事。

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自由亞洲電台報導，陳敏莉在社群帳戶轉載自己的報導一星期後，軍事專家平可夫留言詢問「你在哪裡？」十一月十一日她的帳戶貼出了多張家庭生活照，平可夫再次留言「這不是你發的，你在哪？」

法新社報導，香港記者協會一日發表聲明，強調對於陳敏莉的安全感到相當憂心，呼籲親友若有相關資訊可與協會聯繫；南華早報聲明表示，該社記者在專業工作過程中的安全是最為重要之事，報社的運作及新聞報導未受影響；中國外交部發言人汪文斌稱未注意到此案。

彭博報導，香港在九七回歸後享有有別於中國的高度新聞自由。直到二○二○年國安法通過後，包括蘋果日報等至少三間親民主派媒體關閉；二○二二年無國界記者組織評比的全球新聞自由排名，香港落居一四八位。

被中國關押近三年，近期才獲釋的澳洲記者成蕾十月受訪時表示，她遭關押的原因是在中國政府公布官方簡報文件前先一步對外發布。上一次有香港記者遭逮捕判刑為二○○六年「文匯報」副總編輯程翔，被以「洩漏國家機密」罪判刑五年。

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