繼拜登發言後 德外長︰習是獨裁者

德國外交部長貝爾伯克表示，烏克蘭戰爭只會以自由與和平結束。 （路透檔案照）

2023/09/18 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕上週訪問美國的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受《福斯新聞》頻道訪問時，呼籲德國和美國共同努力反擊俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並指這不僅是在保衛烏克蘭，也是在保衛全世界的民主。她還公開稱中國國家主席習近平為「獨裁者」。這是繼美國總統拜登之後，再度有西方政治領袖公開以「獨裁者」形容習近平。

籲支持烏克蘭 保衛全世界民主

貝爾伯克表示：「俄羅斯總統普廷在與世界各地的民主國家鬥爭，這就是為什麼民主國家必須站在一起。我們總是要問自己：如果我們不支持烏克蘭會發生什麼事？顯然，要付出的代價會高很多。」

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在被問及德國政府和西方認為這場戰爭將如何結束時，貝爾伯克回應：「這場戰爭只會以自由與和平結束，我們將支持烏克蘭，無論需要多長時間。因為如果普廷贏得這場戰爭，這對世界上其他獨裁者，例如中國的習近平主席來說，會是一個什麼樣的訊號？因此，烏克蘭必須贏得這場戰爭，自由和民主必須獲勝。」

在今年二月中國間諜氣球侵入美國領空並遭戰機擊落，引發美中關係緊張後，美國總統拜登六月廿日在加州的總統競選募款活動中，將習近平比為「獨裁者」。拜登當時指出：「當我決定擊落那顆滿載兩車間諜設備的氣球時，習近平很不高興，因為他不知道氣球在那裡。一旦沒掌握狀況，對獨裁者來說就非常難堪。那顆氣球不應該飄到那裡，它被風吹離航線。」

即使拜登這番發言引發中國強烈反彈，但兩日後拜登仍堅稱，他對中國的「直言不諱」不會有太多改變。分析指出，從拜登到貝爾伯克，都公開將習近平稱之為「獨裁者」，可見習近平的國際形象已跌落谷底。中國政府對貝爾伯克的發言尚未做出回應。

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