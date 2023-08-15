憂心韓戰化 西方盼烏軍明年扭轉戰局

烏軍最近在烏東巴赫姆特地區收復3平方公里領土，6月以來已在當地收復40平方公里失土。圖為烏軍13日在巴赫姆特附近發射多管火箭。（美聯社）

2023/08/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭表示，整個前線十四日都發生激戰，烏軍在東南部地區擊退俄軍，「取得一些成功」。黑海戰事升溫之際，烏克蘭六月初展開大反攻進展有限，今年成功的機會逐漸流逝。西方專家憂心烏戰「韓戰化」，期待烏軍消化北大西洋公約組織（NATO）訓練與裝備後，能在明年春天扭轉戰局。

俄軍擋下烏軍攻勢後，開始加強攻擊烏國東北部哈爾科夫地區，企圖重奪戰線主動權。烏克蘭副國防部長馬里亞爾指出，俄軍廣泛佈設的地雷區和堅固防禦工事，妨礙烏軍推進，但烏軍已在東南部有所斬獲，並於南部兩條戰線加緊反攻，上週收復巴赫姆特地區三平方公里土地，自六月以來已收復當地四十平方公里失土。

請繼續往下閱讀...

上週末，烏克蘭以S-200飛彈和無人機攻擊克里米亞大橋與克里米亞，繼續推進其截斷克里米亞與俄羅斯本土陸路交通的策略。俄國海軍十三日則在黑海向一艘掛著帛琉旗幟的商船開槍示警，並以直升機登船檢查這艘正開往烏克蘭多瑙河港口的船隻，進一步威脅烏克蘭的黑海糧食出口管道。

烏克蘭軍方十四日說，俄軍夜間攻擊敖德薩地區三次，使用兩波攻擊無人機、共十五架，以及八枚海基「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，防空部隊抵禦所有攻擊。

華爾街日報報導，基輔展開大反攻時，樂觀派本希望烏軍能重演去年秋天在哈爾科夫成功閃擊收復大片失土，但面對俄軍加強後的防線已陷入膠著。即使西方盟國仍展現力挺決心，但烏軍彈藥與兵力逐漸消耗，仍侵蝕西方的耐性。

報導指出，烏軍雖然在六月以德製戰車與美式步兵戰車的反攻不如人意，但到明年春天，烏軍會有更多西式裝備與戰技更精良的部隊，展望明年後烏軍隨時間推移而獲得戰技和經驗，可在作戰時智取俄軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法