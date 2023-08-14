英媒︰中共北戴河會議展開 習政權救經濟 難脫國安限制

中國國家主席習近平。（路透檔案照）

2023/08/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國經濟陷入低迷、與美國的緊張關係加劇的背景下，中共高層據信已展開共商國家大計的年度聚會「北戴河會議」，但英國金融時報指出，習近平的執政團隊雖會拚命救經濟，但高層在會中的討論，仍受到以國家安全為優先，以及由黨控制經濟成長的限制；習近平集大權於一身，不利於討論結構性改革，因為官員害怕其建言恐觸怒龍顏。

中共高層通常會在八月前兩週前往北戴河度假兼開會，與會者有時還包括元老與專家；官方不會公布該會議的日期及出席者，但從北戴河當地已封路與加強安檢，以及新華社三日報導稱中央政治局常委蔡奇與在北戴河聚會的科技專家碰面來看，今年的北戴河會議據信已經展開。

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據報導，這是習近平取得史無前例的第三任中共總書記、國家主席與軍委主席任期後的首場北戴河會議，並正逢對內有經濟疲軟兼天災人禍不斷、對外有以美國為首的科技打壓的雙面夾擊之際。

美國加州大學聖地牙哥分校政治經濟學教授史宗瀚（Victor Shih）指出，習政權會在經濟上力挽狂瀾，但討論受限，無法擺脫國安第一與由黨主導經濟等現狀，不會有人建議刪減軍事、國防、國內安全或大規模電子監控上的支出。

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