俄無人機強襲基輔、多瑙河港口 重創烏國穀物出口

俄羅斯一日出動無人機攻擊烏克蘭南部敖德薩州多瑙河的港口設施，並從多個方向襲擊首都基輔。圖為烏克蘭農產品主要出口路線的伊斯梅爾港遇襲。（路透）

2023/08/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯一日徹夜攻擊烏克蘭南部與北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞邊境上的伊斯梅爾港（Izmail），造成港口基礎設施受損；這座位於多瑙河的港口是目前烏國穀物出口重要替代路線，烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄國攻擊全球糧食安全，羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯也說，俄軍此舉「令人無法接受」。二日公布的調查報告更指出，在俄軍佔領烏南赫爾松期間，近半遭拘禁的烏國人曾遭凌虐。

烏國國防部和檢察總長辦公室表示，俄軍一日晚間到二日凌晨以無人機攻擊伊斯梅爾，「刻意」摧毀多瑙河港口基礎設施，造成穀倉、倉庫和輸送設備受損，無人傷亡。伊斯梅爾港因受損「嚴重」，已暫停運作；烏國副總理庫布拉科夫二日說，俄國摧毀幾乎四萬噸準備出口到非洲、中國和以色列的穀物。

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自黑海運輸路線被俄國封鎖後，烏南位於多瑙河上、與羅馬尼亞邊界的內陸港伊斯梅爾和雷尼港（Reni），成為烏國穀物出口的重要路線，因此是俄國攻擊目標。共同斡旋黑海協議的土耳其總統艾多根二日與俄國總統普廷通電話，力促俄方不要升高戰爭緊張情勢；克里姆林宮則稱，普廷請艾多根協助俄國向非洲糧食短缺國家出口穀物。

烏軍單日攔截23架俄軍無人機

烏國軍方表示，空軍一整晚攔截廿三架「見證者」自殺式無人機，大多數在敖德薩和基輔。基輔一整晚遭來自多方向的無人機攻擊，十架來襲的無人機都遭攔截，殘骸造成一棟非住宅建築受損。

俄國國防部二日指控，一艘烏克蘭無人艇當天企圖攻擊在黑海為民用運輸船護航的一艘俄國軍艦，遭俄軍摧毀，這是俄方連續兩天指控烏國發動無人艇攻擊。俄國二日也在波羅的海展開演習，動員約卅艘軍艦、卅架海軍航空部隊飛機，以及包括航空太空軍在內約六千人，演練保護海上航線、軍隊和軍備運送、防衛海岸線等。

美、英和歐盟共組的「暴行罪諮詢小組」（ACA）成員，和國際人權法律事務所「全球權利合規協會」的「行動正義小組」合作調查俄軍佔領赫爾松八個月罪行，二日發表報告指出，卅五處俄軍在赫爾松設立的臨拘中心三二○起案例顯示，遭拘禁的烏國男女「四十三％明確提到俄軍凌虐行徑，最常用性暴力」；至少卅人指稱俄軍用電擊，且常針對私處動刑；也有至少一人目睹其他拘禁者被性侵。報告指出，最常用虐待手段是窒息、水刑、毒打和性侵威脅；軍事人員最可能受到虐待。

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