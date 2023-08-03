5年來首位 蒙古總理訪美破冰行

蒙古總理奧雲額爾登二日起訪問華府，是五年來首位蒙古總理訪美。（歐新社檔案照）

2023/08/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）二日起訪問華府，是五年來首位蒙古總理訪美。華爾街日報指出，在美中角力爭奪綠色能源所需礦產資源之際，夾在中國、俄羅斯兩大專制國家之間的內陸國蒙古，欲以資源豐富、亞洲民主夥伴之姿，拉近與美國的關係。

以亞洲民主夥伴之姿 拉近與美關係

奧雲額爾登預計與美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯會面，也將參訪美國航空暨太空總署（NASA）。他出發前受訪指出，「這次訪問對於讓美方對我國民主有不同的了解，至為重要」。賀錦麗的新聞秘書艾倫日前在社群媒體Ｘ公布會面消息時表示，「這次訪問將凸顯美國─蒙古戰略夥伴關係的強而有力，以及我們正在強化政治、經濟和文化關係」。

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蒙古曾長期是與前蘇聯關係緊密的共產主義國家，一九九○年轉型民主後仍一直與中、俄保持密切聯繫，仰賴這兩國進口電力、燃料和其他許多貨品，而蒙古礦產多半出售到中國市場。在地緣政治上，蒙古謹慎處理與美國，及與中、俄關係，聯合國譴責俄羅斯侵略烏克蘭的表決，烏蘭巴托均棄權。

礦藏豐富 華府急拉攏

不過近年蒙古因其豐富礦藏以及獨特的地理位置，愈加在全球舞台受到注意。蒙古擁有八十種不同礦藏，包括攸關高科技產品、電動車電池製造的稀土，礦藏量佔全球總量的十六％。華府對中國支配關鍵礦產和礦產短缺風險的憂慮，以及蒙古尋求經濟多樣化，正為美蒙拉近彼此關係推一把。

六月美蒙簽署「諒解備忘錄」，加強印太地區關鍵礦產供應鏈韌性，推動技術合作、鼓勵外國投資蒙古礦產資源。奧雲額爾登說，下一步會是與更多國際企業建立夥伴關係，共同擴大探勘該國礦產資源；他承認目前該國數據或許不為外資信任，「我們願意對投資者、尤其是包括美國在內的西方夥伴更開放、透明」。

SpaceX傳赴蒙古投資

蒙古也已在討論美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克到蒙古投資事宜。該國七月批准使用SpaceX的「星鏈」衛星網路服務，奧雲額爾登說，蒙古有類似戈壁沙漠和火星的地理特色，他和有意送人登陸火星的馬斯克討論了在蒙古建立訓練中心。

「美國之音」引述智庫「蘭德公司」高級物理科學家拉圖瑞特看法，奧雲額爾登這次訪美的良好結果，將包括兩國達成協議，讓美國政府不僅能「鼓勵」民間企業投資，也許也將蒙古納入美國「降低通膨法」的合作夥伴。

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