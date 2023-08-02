若入主白宮 佛州州長：力阻中國入侵台灣

爭取美國共和黨提名角逐明年總統大選的佛羅里達州州長迪尚特（右）表示，若成功入主白宮，將設法阻止中國入侵台灣。迪尚特目前在共和黨內的支持率僅次於前總統川普（左），但民調顯示，兩人有不小差距。（美聯社）

2023/08/02 05:30

迪尚特表示將取消中國優惠貿易地位

〔編譯周虹汶／綜合報導〕爭取美國共和黨提名角逐明年總統大選的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）七月卅一日表示，他若成功入主白宮，將設法阻止中國入侵台灣，他認為只要侵台弊大於利，中國就不會發動攻擊。他還表示，將取消美國廿三年來給予中國的優惠貿易地位，將關鍵礦產的開採從中國轉移到美國，大幅限制兩國經濟聯繫，奪回經濟控制權，並全面禁止有監控之嫌的中國手機影音社群程式「抖音」國際版TikTok。

限制美中經濟聯繫

迪尚特告訴「福斯新聞」，他當選後將以阻止中國入侵台灣為目標，「中國尊重硬實力。他們若認為（攻台）成本將超過任何潛在收益，就不會這麼做」。他批評在拜登政府領導下，中國可能在未來五至十年內奪佔台灣，但「如果我們改變路線，我認為我們可以阻止它。」路透指出，這種嚇阻包括美國在亞太地區的軍事「硬實力」，也涉及美國可動用的經濟槓桿。

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美國聯邦參議院二○○○年投票通過給予中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，中國隔年得以「開發中國家」身分加入世貿組織；反對者當時即批評，此舉將以犧牲美國就業機會讓中國企業受惠。

迪尚特已多次提及中國是「美國在地緣政治上的頭號威脅」，主張取消中國PNTR地位。他告訴支持者，科技產業讓中國致富，卻損害美國人利益；曾有看法以為「只要給予中國特殊貿易地位、讓他們加入世界貿易組織，中國就會變得更加民主」，但「過去廿五年實際發生的情況是，中國變得更加專制、更加強大」，美中關係也因中國盜竊知識產權、貿易傾銷、貨幣操縱和間諜活動等行為而受害。

迪尚特目前在共和黨內的支持率僅次於前總統川普，但紐約時報與謝納學院（Siena College）七月卅一日公布調查結果顯示，可能在共和黨黨內初選投票的選民中，川普的支持率為五十四％，大贏十七％的迪尚特卅七個百分點。根據「真清晰政治網站」的民調平均值，自川普四個月前因涉嫌偽造商務紀錄被起訴以來，他的領先幅度就從十六個百分點暴增到卅六個百分點。

迪尚特支持率 遠低於川普

迪尚特受到的新聞關注不多，或許是他的支持率與川普差距愈來愈大的原因之一，而川普的好感度並未因為他被起訴而降低。紐時與謝納學院另份民調則顯示，明年將競選連任的現任總統拜登，目前的地位比一年前穩固，一度對他抱持疑慮的民主黨人紛紛歸位挺他連任，但仍有半數民主黨人希望換將上陣，若再次對上川普，會是場苦戰。

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