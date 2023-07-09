土耳其挺烏入北約 拜登:時機未到

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與土耳其總統艾多根七日在伊斯坦堡會談，後者表態支持烏克蘭加入北約。 （路透）

2023/07/09 05:30

戰爭期間加入 恐導致北約與俄衝突

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭八日屆滿五百天之際，土耳其總統艾多根在與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基會晤後，表態支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。然而，美國總統拜登稱「時機尚未成熟」，若在戰爭期間讓烏國加入，可能導致北約與俄國衝突，美國願意比照以色列模式，給予烏克蘭更多安全保障。

艾多根籲和談 普廷下月訪土耳其

澤倫斯基七日在伊斯坦堡與艾多根會談，對土耳其持續支持烏克蘭主權和領土完整表達感激，相信雙方可以為拯救生命、維護穩定盡更多心力。澤倫斯基表示，雙方已簽署無人機等軍武製造協議，也邀請土耳其加入烏克蘭重建、轉型的大規模工作。艾多根除了再次呼籲烏俄展開和平談判，也在記者會上公開表態︰「毫無疑問，烏克蘭值得加入北約」。烏俄開戰以來，土耳其一直居中調解。

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澤倫斯基與艾多根的會談受到俄國密切關注，克里姆林宮為了打破國際孤立窘境，一直試圖與艾多根建立牢固關係。艾多根說，俄國總統普廷下個月來訪時，他將親自向對方說明這次會談狀況，並討論兩國換囚，以及讓烏克蘭出口穀物的黑海穀物倡議等議題。除非俄國同意續簽，否則該倡議將在本月十七日到期。

美比照以色列模式 給予更多武器

拜登七日在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，烏克蘭加入北約「為時尚早」，成員國之間並未一致同意讓烏克蘭在俄國入侵期間加入，因為「如果戰爭持續下去，我們都將陷入其中，等於我們正與俄國交戰」。不過，拜登也向澤倫斯基保證，美國準備提供更多武器及其他安全支援，就像美國對待以色列一樣，直至烏克蘭獲得北約成員資格。美媒指出，此一安排可避免美俄發生武裝衝突，因為給予烏克蘭其他安全保障，並不具備如同北約的集體防禦機制。

針對美國將首度提供極具危險性的集束彈藥給烏軍，拜登強調這是為了因應烏軍武器逐漸用罄的「艱難決定」。五角大廈一名官員坦言，烏軍反攻「比預期慢得多」，但這只是剛開始，判斷成敗還太早。

北約十一、十二日將在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，秘書長史托騰柏格七日表示，各國領袖屆時將再次公開承諾讓烏克蘭加入，並就如何更接近該目標達成一致意見，「我們的會議將傳遞一個清楚訊息︰北約團結一致，俄國侵略不會得到回報」。白宮國家安全顧問蘇利文則說，烏克蘭不會在峰會結束後就加入北約，但峰會將願意考慮接納烏克蘭，這本身就是一個里程碑。

俄侵烏滿500天，澤倫斯基8日特地訪問位於黑海的蛇島，紀念開戰初期英勇烏軍抵抗俄國軍艦的事蹟，他說：今天我們來永遠不會被佔領者征服的蛇島，就像整個烏克蘭，因為我們是勇者之國。（法新社）

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