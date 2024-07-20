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拜登稱將重返競選活動 痛批川普「黑暗」演說

2024/07/20 02:45

〔中央社〕身陷困境的美國總統拜登今天發表聲明，表示他將贏得2024年選舉，並猛烈抨擊他的競爭對手川普在共和黨全國代表大會上的「黑暗」演說。

法新社報導，面臨民主黨人愈來愈多要他退選的呼聲，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被迫自我隔離的拜登表示：「我期待下週重返競選活動。」

81歲的拜登在德拉瓦州（Delaware）私人宅邸發布書面聲明表示：「選擇很明確，我們團結一致，一定會獲得勝利。」

儘管拜登矢言重返競選之列，但又有6名民主黨籍聯邦眾議員和1名聯邦參議員因關切民意支持度下滑和擔心他的健康情形，公開籲請拜登退出11月大選。

自拜登與川普辯論的災難性表現，及一連串民調顯示共和黨將贏得總統選舉以來，已有約25名民主黨籍眾議員和3名參議員要求拜登退選。

然而，拜登競選團隊反駁稱，雖然支持度「下滑」一些，但他仍是最佳民主黨候選人。

拜登陣營的競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「總統絕對會參選」，「拜登比以往任何時候都更致力於擊敗川普。」1130720

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