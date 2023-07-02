好萊塢向中低頭 美軍不演了

《捍衛戰士：獨行俠》劇照。（美聯社檔案照）

2023/07/02 05:30

五角大廈修改合作規範

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部近日更新軍方與電影製片公司合作規範，表明禁止對配合中國政府審查要求的電影，提供任何協助。這項規定的修改，與好萊塢票房電影《捍衛戰士：獨行俠》一度為了在中國發行，而將台灣、日本國旗撤掉的爭議有關。

配合中國審查電影 不提供協助

美國政治新聞網站「政客」六月卅日披露，五角大廈是應聯邦參議員克魯茲在二○二三會計年度國防預算法案中加入相關要求，在六月廿八日公佈修訂後與電影片商合作規範，明言電影製片商希望美國軍方協助拍片，就必須承諾不會讓北京變更電影內容，「當有證據可證明電影的製作配合或者可能配合中國政府的要求…為了促進中國國家利益而進行電影內容審查，國防部將不會提供製作上的協助。」

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五角大廈也將考量與電影製作無關連者提供電影可能配合中國審查要求的「可驗證訊息」。新規定還要求，一旦國防部批准協助拍片，將指派一名軍方人員與製片公司搭配，片商若收到審查要求，須書面知會軍方，知會內容包括審查條件以及片商是否已經或者可能配合審查。

杜絕《捍衛戰士》撤台日國旗爭議

《捍衛戰士》第一集中，男主角「獨行俠」穿的招牌飛行夾克背後有台灣、日本、美國和聯合國旗，但是續集預告片被發現撤除台、日國旗，引發宣然大波，片商被質疑配合中國審查後，在輿論壓力下才恢復原本的國旗畫面。克魯茲曾在參院發言針對這起爭議，批評好萊塢順從中國審查，「獨行俠也怕中國，這告訴全世界什麼？」

好萊塢與美國國防部數十年來有著共生關係，軍方允許片商在軍事設施拍片，也在電影製作過程提供意見，片商獲得能在真正軍事場地拍攝和專業技術協助的好處，軍方則可宣傳正面形象。不過，隨著中國發展出愈加先進的審查工具，好萊塢片商等無數美國公司尋求既遵守北京要求又避免引起反彈。

隨意審查 連自由女神畫面也刪

中國政府的審查令人捉摸不定而且要求嚴格，曾要求電影《蜘蛛人：無家日》刪除紐約自由女神像畫面，也要《巴斯光年》刪除同性接吻片段，但是這兩家片商都未接受，電影因此未在中國上映。

克魯茲肯定五角大廈修改規定，他說，中共花數十億元做大外宣和審查，多年來好萊塢協助他們審查電影，來獲得電影在中國上映，但同時與美國政府合作電影拍攝工作，這項新規定「將強制電影片商在兩邊中二選一，我審慎樂觀地認為，他們會做出正確的選擇，拒絕中國的勒索。」

電影《捍衛戰士：獨行俠》去年五月在加州聖地牙哥「中途島號航空母艦」舉行首映。（美聯社檔案照）

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