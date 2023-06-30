秋後算帳 2俄將領下落成謎

俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動副指揮官蘇洛維金，在瓦格納兵變失敗後傳出已經被捕。（路透檔案照）

2023/06/30 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納集團」領導人普里格津兵變失敗後，俄國幾名高階將領一直未見公開露面，尤其是對烏克蘭軍事行動最高指揮官、參謀總長格拉西莫夫和副指揮官蘇洛維金，雙雙下落成謎，引發外界揣測。紐約時報和莫斯科媒體廿八日報導，俄國總統普廷為了重振權威，正採取行動「秋後算帳」整肅軍中助長普里格津兵變者，據稱事前知情兵變計畫的蘇洛維金已經被捕。

傳蘇洛維金被捕 參謀總長失聯

數名挺侵略戰爭的俄羅斯部落客指出，當局正設法剷除平息兵變「不力」者，這場兵變「已經成了大規模整肅俄國武裝部隊的藉口」，「一場整肅正在進行中」。

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有「末日決戰將軍」之稱的蘇洛維金自兵變當天就一直未公開露面。俄文版「莫斯科時報」引述消息人士說法，他已被捕，顯然是因為站在普里格津那邊，「被逮個正著」。軍事部落客羅曼諾夫指他廿五日就被羈押。但也有其他軍事記者說，他和其他高階軍官正被聯邦安全局（FSB）訊問調查。

格拉西莫夫也自兵變事件後就從公眾視野消失，俄國國防部六月九日後的新聞就沒提到他，且在普廷日前嘉獎平亂有功官兵時，啟人疑竇地缺席。至於普里格津亟欲推翻的防長紹伊古，目前似乎保住了官位，另一名得利者是國家近衛軍總司令佐洛托夫。

由於普里格津在軍方、政府統治菁英中有極深人脈網，將使普廷的整肅行動更形複雜。整肅行動若獲得證實，將在俄國軍中引發動盪，有可能改變俄國對烏克蘭作戰走向。倫敦國王學院戰爭學教授傅里曼說，蘇洛維金是俄國將領中比較有能力的，若他和其他盟友都被整肅垮台，對俄軍軍事行動的破壞力可能甚於兵變。

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