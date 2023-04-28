美韓︰反對片面改變印太現狀

美國總統拜登廿六日在白宮與南韓總統尹錫悅會談，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性。（歐新社）

2023/04/28 05:30

聯合聲明 強調台海和平穩定重要性

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登廿六日在白宮與南韓總統尹錫悅會談，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性；兩人另發表因應北韓威脅的「華盛頓宣言」，強調強化核武嚇阻力，也警告北韓，若使用核武攻擊，將面臨核反擊以及政權的「終結」。

在聯合記者會上，拜登說兩人討論共同努力提倡台海和平與穩定，以及確保南海等地區的航行自由；尹則未提台海問題。會後發表的聯合聲明重申維持台海和平與穩定的重要性，指這是區域安全與繁榮不可或缺的要素，強烈反對任何片面改變印太現狀的企圖，包括透過非法的海權主張、對填海造島的軍事化，以及脅迫行徑，也重新確認致力維護包括在南海和其他地區，不受阻撓地商業、航行和飛越自由以及其他合法使用海洋。

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因應北韓威脅 發表華盛頓宣言

兩人另透過華盛頓宣言強調致力於共同防禦關係和美國對南韓提供的延伸嚇阻。宣言指延伸嚇阻是以美國所有可用能力、「包括核武」為後盾；北韓對南韓進行任何核攻擊，都將遭到迅速、壓倒性和果決的回應反制。兩國將成立「核諮商小組」（NCG）強化延伸嚇阻，定期出動包括核潛艦等戰略武器加強威懾力。拜登警告，北韓發動核武攻擊將自招政權終結。尹說，朝鮮半島的和平是「透過壓倒性武力優勢」來達成。

美定期出動核潛艦 加強威懾力

拜尹峰會歷時八十分鐘。美方表示，事先向中國說明宣言內容和採行理由。南韓外交部廿七日稍早說，政府事先向有關國家說明宣言內容，但晚間改口否認曾向中方說明。

中國外交部發言人毛寧表示，中國堅決反對美國在朝鮮半島附近機動部署戰略核潛艦，批評美國為實現一己地緣私利，挑動陣營對抗，破壞地區和平穩定。

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