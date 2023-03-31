美中冷戰已展開 智庫:美應強化嚇阻力 武裝台灣

美國智庫發表報告，指美國和中國之間已經展開一場新冷戰。（美聯社檔案照）

2023/03/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派智庫「傳統基金會」廿八日發表報告，指美中已展開一場新冷戰，並列出美國必須採取的幾個步驟，防範中國在經濟、軍事和文化多方面奪取美國的領導地位。該報告等於是間接批評了拜登政府所宣稱美中是「競爭，而非冷戰」的策略。

不同美蘇冷戰 中已滲透美本土

傳統基金會總裁羅伯茨（Kevin Roberts）在該報告前言中說，「不論願不願意承認，美國現在正和中國、一個能力和危險性都超過蘇聯極盛時期的敵手，進行一場新的冷戰」，「早該有一套動員全政府、全社會力量、並符合美國利益的方案，保障美國人民和經濟不受中國惡意行動危害」。

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報告指出，今日情況與美蘇冷戰不同，在於美中經濟實力與當年不可同日而語，且當年美蘇之間幾乎不往來，但是現在中國已經深深滲透到美國本土活動，兩國關係「越來越有一場冷戰的所有特徵」。

交往策略失敗 致依賴中國經濟

羅伯茨說，過去美國的交往策略助長中共的能力、使美國依賴中國經濟，從稀土到重要製藥產品等關鍵供應鏈大部分或者全部依賴中國，武肺疫情正好暴露出美國經濟對中國基本商品和服務的依賴程度；更糟的是，這套失敗的交往策略讓美國人民暴露於中國在美國土地上進行的廣泛惡意活動影響下。中國對外愈加決心要建立霸權，恫嚇印度─太平洋地區鄰國，包括台灣、與印度邊境爭議、東海、南海主權爭議等。

國防研究、基礎設施 拒中參與

報告提出一百多項建議，如拒絕中國政府參與美國國防部資助的研究計畫；排除所有中國在美國進行、用來控制華裔美國人的非法警察活動；禁止TikTok等危險的中國應用程式；禁止進口和銷售中國製造的無人機；各州政府須防範中國企業取得關鍵基礎設施合約，和更嚴格管控中國等外國敵意國家在美國購買土地。

恢復印太威懾力 重造海軍艦隊

報告也建議確保有可靠的半導體供應鏈，鼓勵並提供「友岸外包」、「回歸本土」、「近岸生產」誘因，讓企業的投資從中國轉移出去。在美國防衛態勢方面，報告建議恢復在印太地區的傳統嚇阻力量，重新打造海軍艦隊，強化核武嚇阻力，以及緊急提高彈藥生產和武裝台灣，報告呼籲在對台軍售延宕的項目交付之前，使用「台灣增強韌性法」中授權的總統撥款權提供台灣關鍵彈藥，填補缺口。

這份報告作者包括該基金會外交和安全政策副總裁卡拉法諾（James J. Carafano）、中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）、該基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）和研究助理哈定（Andrew Harding）。「美國之音」引述史密斯說法，中國多年來一直用冷戰策略和戰術對抗美國，卻動輒指責美國有冷戰思維，這篇報告的意思就是「我們不再玩這套把戲了」。

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