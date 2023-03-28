不滿美韓軍演 北韓今年第8度射彈

美軍核動力「尼米茲號」航空母艦預定廿八日駛入南韓釜山作戰基地，與韓軍舉行聯合演習，圖為尼米茲號的艦載Ｆ-１８「超級大黃蜂式」攻擊戰鬥機。（路透）

2023/03/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓聯合參謀本部廿七日表示，針對南韓與美國近期一連串聯合軍事演習，北韓當天朝兩軍本週將舉行聯合航空母艦打擊群演習的朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈。此為北韓今年第八度發射彈道飛彈，也是美韓十三日起接連展開多項聯合軍演前一天至今第四次發射彈道飛彈，韓軍正就具體型號和飛行距離、高度、速度等數據進行分析。

日本防衛省同日上午七至八時也分別宣布，北韓可能試射兩枚彈道飛彈，知情人士隨後透露兩彈皆落入日本專屬經濟區（EEZ）外側。

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南韓聯合通訊社指出，北韓從美韓「自由護盾」演習十三日啟動當天，迄今已三次試射短程彈道飛彈（ＳＲＢＭ），包括十四日兩枚，以及十九日一枚類似俄羅斯「伊斯坎德飛彈」北韓版在日本海（韓稱東海）上空八百公尺進行「模擬核彈空爆試驗」，九日也有過一次；廿七日射彈似乎係針對美韓廿日至下月三日的「二〇二三雙龍演習」及廿八日將駛入南韓釜山基地的美軍核動力「尼米茲號」航空母艦駛近而來。

針對美韓各自出動「馬金島號」和「獨島號」兩棲攻擊艦及師級兩棲特遣部隊，北韓對重兵奇襲海岸的演訓項目表現尤其敏感。

北韓除了在「自由護盾」啟動前一天宣稱十二日曾發射潛射戰略巡弋飛彈（ＳＬＣＭ），十六日還發射「火星-17」洲際彈道飛彈，廿二日再度發射低空飛行難以探測追蹤且可控制自身飛行軌道的巡弋飛彈，廿一至廿三日甚至出動核魚雷進行核勒索。韓聯社指出，北韓進一步加劇軍事緊張的手段，包括發射固體推進劑洲際飛彈、以卅至四十五度正常仰角發射洲際飛彈，以及發射偵察衛星，也可能視情勢需要進行第七次核試驗。

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