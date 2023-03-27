侵略進度停滯 烏國:俄軍陣亡破17萬

烏克蘭表示已穩住巴赫姆特戰局。圖為烏軍士兵在巴赫姆特前線朝俄軍陣地發射M119榴彈砲。（路透檔案照）

2023/03/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰火持續延燒，隨著烏軍堅守、反攻有成，俄軍對烏東前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）進攻力量已被削弱，烏軍成功穩住巴赫姆特戰局。英國國防部指出，隨著俄軍對巴赫姆特的進攻陷入停滯，估計俄國當局將暫緩攻勢，研擬更具防禦性的戰略。

烏軍穩住巴赫姆特戰局

美聯社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通話後指出，前線局勢在巴赫姆特方面最為艱困，但由於國土防衛軍的努力，「我們正成功穩定當地戰局」。

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由於俄軍必須通過巴赫姆特才能深入烏東頓巴斯部分地區，出動「瓦格納集團」僱傭兵和正規軍包圍巴赫姆特，導致已延續七個月的巴赫姆特戰役成為烏俄戰爭迄今最長的戰役，但西方官員表示，佔領這座城市對戰爭進程的影響有限。

英國國防部在廿五日的最新情報更新中指稱，俄軍在巴赫姆特的攻勢停滯不前，主因可能是俄軍極度消耗的結果。俄軍自今年一月試圖對烏國發動全面進攻，但從現階段戰況看來，此舉顯然已告失敗，估計俄方將暫緩攻勢，可能將重點轉移到巴赫姆特以南的阿夫迪夫卡和克爾米納、史瓦托維等北部地區，將穩定前線列為優先事項。

烏克蘭武裝部隊總參謀部聲稱，截至當地時間廿六日上午九時，俄軍單日陣亡人數增加六六○人，累計已突破十七萬大關。

不過，烏國軍方警告，俄軍戰略調整仍不明確，巴赫姆特目前仍是俄軍主要攻擊點。烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）表示，俄軍仍在以大砲和空襲對當地進行猛烈攻擊，但兩軍每天交火次數已從不久前的卅至五十次，降至不到廿次。

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