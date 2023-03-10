美前CDC主任國會作證 中國實驗室洩毒

前美國ＣＤＣ主任芮斐德八日在國會作證時表示，到現在還是認為武肺病毒更可能源自實驗室的意外洩漏。（法新社）

2023/03/10 05:30

指控因此被禁止參與病毒溯源

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院負責調查武漢肺炎疫情起源的小組委員會八日舉行首次聽證會，前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德作證時說，與當時其他衛生官員所不同的是，他到今天都認為武肺病毒更可能源自實驗室的意外洩漏。

芮斐德前述結論，是基於病毒本身的生物學特性和二○一九年在武漢及其周邊地區的不尋常行動，包括武漢病毒研究所對進行病毒「功能增益研究」，他在聽證會上敦促立法禁止增強病原體傳播或致病能力的研究。芮斐德還指控，由於他懷疑病毒從實驗室洩漏，前白宮首席醫學顧問佛奇以及美國國家衛生研究院（NIH）前院長柯林斯禁止他參與有關病毒起源的討論。

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「間接證據愈來愈多」

芮斐德的證詞支持了共和黨人的看法，認為佛奇在二○二○年初宣傳了一種觀點，即受感染的動物將病毒傳播給人類，以轉移人們對美國贊助中國武毒所相關研究的注意力。沒有出席聽證會的佛奇對這項指控反批「完全不實」，強調「沒有人排除任何人」；目前擔任拜登總統科學顧問的柯林斯，沒有立即回應置評請求。

不過，小組委員會主席、俄亥俄州的共和黨眾議員文斯特普承認，「事實是，我們還不知道武肺的起源，我們沒有確鑿的證據」。世界知名基因學專家、國務院前官員孟天行在聽證會上直指，中國阻撓國際社會的疫情溯源調查，才導致今天的局面。他強調，「儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多」。

對此，紐約時報指出，共和黨推動實驗室外洩說，但缺乏實證，而芮斐德的指控，讓病毒起源的科學問題圍繞著揮之不去的怨恨和黨派分歧，成為外界關注焦點。同一時間，在聯邦參議院作證的國家情報首長海恩斯對此表示，情報界的共識是病毒非生物武器及來自人工改造，但究竟是來自實驗室外洩或是自然動物則無定論。她抨擊，中國摧毀了證據，讓尋找答案更複雜。

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