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    普廷︰西方企圖瓦解俄

    俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

    俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

    2023/02/27 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷已將在烏克蘭戰爭上與西方世界的對抗，視為俄國及其人民的生存之戰、宣稱西方有毀俄計畫，並反控若非西方軍援烏克蘭，俄國也不會將北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）的核能力納入考量。美國前國防部長黑格（Chuck Hagel）則指出，普廷犯了三大錯誤，導致俄軍在烏克蘭陷入泥沼。

    普廷是在烏克蘭戰爭一週年前夕的廿二日接受俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時，做上述表示。該訪問於廿六日播出。普廷說，西方世界只有一個目標，就是瓦解前蘇聯及其主體—俄羅斯聯邦，屆時西方才可能接受俄羅斯是所謂文明民族大家庭的一員，但只有在分裂的前提之下才接受。

    普廷聲稱，西方分裂俄羅斯的目的，在於接管控制這個全球最大的原料生產國，將導致許多俄羅斯人，包括佔多數的俄羅斯族的毀滅…「我甚至不知道像俄羅斯人這樣的族群（日後）能否以當今形式生存下去」。普廷還稱西方已著手勾勒毀俄計畫，卻未具體說明。

    普廷說，美歐對烏克蘭提供價值數以百億計的軍事援助，顯示俄羅斯正與北約對抗；針對他日前宣布退出美俄新戰略武器裁減條約（New START），普廷說，俄國只會在英法核武也被納入考量下重拾談判。

    普廷還重申他打造多極世界的主張，並稱他深信這一定會實現…「我們反對什麼？反對以下這個事實：這個正在成形的新世界，僅依美國這一個國家的利益來打造」。普廷說，既然西方在蘇聯垮台後照他們的模樣來重塑這個世界，「我們有義務做出回應」。

    美前防長︰普廷有三大錯誤

    美國前防長黑格在日本產經新聞廿六日刊出的專訪中指出，普廷的三大錯誤包括：首先是低估烏克蘭人民的意志；其次是高估俄軍的能力；第三則是輕視西方各國的力量與凝聚力。至於普廷以核武威脅美國及歐洲各國，雖然黑格認為普廷不會動用核武，「但有必要對最壞的情況做好準備」，主張在避免採取引發核戰的行動同時，「不能受到俄國威脅」，必須繼續援助烏克蘭。

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