南韓外長訪中 考驗尹政府外交能力

南韓外長朴振八日啟程訪問中國，預定九日和中國外長王毅舉行會談。圖為朴振五日在柬埔寨首都金邊出席第五十五屆東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）外長會議後，與美國國務卿布林肯晤談。（法新社）

2022/08/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓外交部長朴振八日展開為期三天的出訪中國行程，預定都待在山東省青島市，並在當地和中國外長王毅會談，預料將討論兩國關係、北韓、供應鏈、南韓新政府是否添購與追加部署「終端高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，薩德）以及是否加入由美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4）等廣泛議題。南韓「東亞日報」八日社論直指九日舉行的中韓外長會談，才是南韓新任總統尹錫悅在外交上的「第一次考驗」。

與此同時，南韓國防部長李鍾燮八日也首度以防長身分，探訪位於首爾特別市以南的京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營區（Camp Humphreys）。南韓國防部表示，李鍾燮此行旨在凸顯美韓同盟穩固如昔。

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二十四日係首爾跟台北斷交、轉而和北京建交三十週年，韓聯社等韓媒報導，「王朴會」是否談到敏感的台灣議題，亦引發關注。路透八日報導，朴振此行，時值在尹錫悅上台後、美韓關係拉近，以及美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後、台灣緊張情勢升高下，尹政府尋求就中韓關係再次向北京做出保證。

朴振提到，此行將是中韓減少不必要的誤判，並增進在貿易、衛生和環境等領域合作的契機。他還將就北韓核問題，積極推動與中方進行高層戰略溝通，擴大共同利益。尤其北韓可能以八月底美國和南韓舉行代號「乙支自由護盾」（ＵＦＳ）的聯合軍演為由，進行其自二○○六年十月以來的第七次核子試爆。

朴振亦證實此前南韓「朝鮮日報」披露，他在柬埔寨金邊召開的東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）加三（中韓及日本）外長會議中，曾向王毅表明首爾會強化美韓同盟，並「積極參與」由美國主導的「印度—太平洋經濟框架」（ＩＰＥＦ）。此外，尹錫悅曾矢言增購和部署另一套薩德，北京則要求他繼續遵守南韓前總統文在寅任內宣示的「薩德三不」政策：不加入美國的飛彈防禦系統、不追加部署薩德、不建立美日韓三方軍事同盟。

韓聯社分析，南韓夾在盟邦美國和最大貿易夥伴中國間，尤其南韓半導體對中國出口佔四十一‧一％、對香港佔廿‧八％，佔比已過半。南韓產業通商資源部部長李昌洋八日亦強調，對韓方而言，參與Chip 4屬經濟問題，並非排擠特定國家。

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