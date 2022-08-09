歐洲飆熱浪╱義國大河乾涸 驚見二戰未爆彈

義大利陸軍已在曼特瓦（Mantua）引爆該枚炸彈。（路透）

2022/08/09 05:30

法國入冬牛奶穀糧恐短缺

〔編譯林雨萱／綜合報導〕歐洲面臨熱浪肆虐。路透報導，法國農民警告，今年冬天牛奶穀糧將短缺。義大利最長的波河（River Po）水量見底，也讓第二次世界大戰時期的未爆彈現蹤。過去與海爭地的荷蘭水位也達歷史低點，連帶影響歐洲國家大宗物資在萊茵河下游的水路運輸。

法國值今夏第四波熱浪，七月平均降雨不到十毫米，法國氣象局說這是自一九五八年有紀錄以來最嚴重乾旱，預計至少一直到本月中之前都會持續惡化。法國超過百個城鎮飲用水短缺，幾乎各地都在限水，許多地區禁止澆水和灌溉，農業也受到影響。

請繼續往下閱讀...

法國農業部表示，今年的玉米收成預料將較去年減少十八．五％。法國全國農民工會全國聯合會說，旱災造成飼料短缺，代表未來幾個月牛奶也會出現短缺。

義大利波河正遭遇七十年來最嚴重乾旱，義國政府上月宣布波河周邊地帶進入緊急狀態。該河流域農產占全義產量高達三分之一，如今河流乾枯見底，在鄰近曼特瓦（Mantua）的北部城鎮維爾吉廖鎮（Borgo Virgilio）漁民在河床發現二戰時期遺留下來重達四五○公斤的未爆彈。

義國軍方為了拆彈引爆，撤離約三千位居民，並關閉該區空域、暫停附近水路鐵公路交通。拆彈專家七日拆除這顆美製炸彈的引信，接著在警察護衛下將其移至約四十五公里外的砂石場引爆。

荷蘭從過去防洪轉為抗旱

三分之二人口居住在海平面以下的荷蘭也由過去防洪轉變為抗旱。據中央社報導，荷蘭缺水因應小組MTW在三日把乾旱威脅升為二級，正式進入缺水階段；在荷蘭境內出海的萊因河水量因乾旱少了一半，從荷蘭運煤到德國的命脈運能減半，造成德國尋求替代俄羅斯天然氣的能源問題更為棘手。

美國米德湖 又發現人類遺骸

另外，美國西部受到歷史性旱災影響，水庫和湖泊水位都來到空前低點。美國國家公園管理局七日表示，因為水位下降，遊客在美國米德湖（Lake Mead）國家休憩區的游泳海灘（Swim Beach）發現一具人類遺骸，為五月以來發現的第四具遺骸。

義大利波河因乾旱水位降低，漁民在河床發現一個二戰時期的未爆彈。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法