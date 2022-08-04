跟進英歐 美制裁普廷緋聞女友

俄羅斯總統普廷（左）的緋聞女友卡巴耶娃（右）。（路透檔案照）

2022/08/04 05:30

穀物協議 或可為停火鋪路

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府二日宣佈最新制裁俄羅斯行動，制裁俄國總統普廷緋聞女友、前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）及一批俄國寡頭。另一方面，俄國防部指控，美國提供情報，供烏國用於長程火箭以攻擊俄方，華府已是「直接參與」戰爭。烏國首批出口穀物三日運抵土耳其並通過檢查，德國前總理施若德說，烏俄就穀物出口達成的協議，或許可為戰爭停火鋪路。

美國財政部聲明指出，現年卅九歲的卡巴耶娃「與普廷有密切關係」。卡巴耶娃曾為俄國會下議院「國家杜馬」議員，現任親政府「國家媒體集團」負責人。今年四月就傳出美國正考慮制裁卡巴耶娃，但是考慮到她和普廷關係密切，擔心加劇緊張。之前她已遭歐盟和英國制裁。

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這波制裁對象還包括全球化肥市場主要供應商PhosAgro公司創辦人古里耶夫等一批俄國寡頭、一家大型鋼鐵生產公司和其兩家子公司，以及廿四家俄國國防、科技企業等。

烏首批出口穀物抵土耳其

載運首批烏國出口玉米的「拉佐尼號」（Razoni）運穀船，三日抵達土耳其博斯普魯斯海峽北端後，由烏、俄雙方和聯合國、土國共廿人組成的檢查團登船，以不到九十分鐘完成檢查。之後將繼續航向終點黎巴嫩。基輔政府說，至少有十六艘船正等待出港。德國前總理施若德三日表示，他上週在莫斯科與普廷見過面，「第一個成功是這份穀物（出口）協議，或許能慢慢地擴大成停火。」

另一方面，俄國防部指控美國政府提供情報，讓烏國用於以「海馬斯」高機動多管火箭系統攻擊東部頓巴斯和其他地區，「造成大量平民死亡」，所有這些都證明，華府與白宮和五角大廈所宣稱的相反，而是直接參與這場在烏克蘭的衝突。

俄控華府直接參與烏戰

此前，烏克蘭軍事情報局代理副局長史基比茨基一日接受英國電訊報訪問表示，美國「海馬斯」高機動多管火箭系統在摧毀俄國燃料、彈藥庫上極為有效，優異的衛星影像和即時資訊幫上了忙；他否認美方提供直接針對性的情資，但是承認，烏美情報官員會在攻擊前磋商，華府可過濾、若有必要否決原訂的攻擊目標。

載運首批烏國穀物的運穀船「拉佐尼號」三日在土耳其伊斯坦堡沿岸的黑海，接受檢查是否符合烏俄達成的穀物出口協議。（美聯社）

二日在基輔準備交付給烏國軍方的一批無人機。（美聯社）

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