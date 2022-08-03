2022上半年 天災損失達720億美元

巴基斯坦今年雨季也引發大雨與暴洪，至少已奪走357條性命，圖為該國俾路支省首府奎達流離失所的民眾住進臨時避難所。（歐新社）

2022/08/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界第二大再保險公司「瑞士再保險」（Swiss Re）二日估計，今年上半年因暴風雨、洪水等天然「次生災害」造成的經濟損失總額已達七二○億美元，雖接近過去十年平均七四○億美元、不比去年同期九一○億美元，但天氣所導致者明顯愈來愈頻繁。

上半年保險損失亦達380億美元

「瑞士再保險」指出，不同於地震等「重大災害」的「次生災害」愈來愈多，「氣候變遷效應在愈來愈極端天氣事件上愈來愈明顯，諸如澳洲和南非史無前例暴洪」，「這證實了我們在過去五年觀察到的趨勢：次生災害正在世界各個角落造成保險損失」，「與颶風或地震不同，這些危險無處不在，且在特別脆弱的地區正因快速城市化而加劇」，諸如印度、中國、孟加拉都會區洪水造成的損失正在增加，「鑑於全球的破壞規模，次要災害需與颶風等主要災害進行同樣嚴格的風險評估。」

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至於今年上半年的保險損失則達到三百八十億美元，當中有三百五十億美元損失來自於天然災害，比十年平均值上升二十二％。另外三十億美元損失來自人為災難。

氣候變遷 人類、動物深受其害

此外，氣候變遷受害族群不僅是人類，位於美國佛羅里達州南部外海的佛羅里達礁島群「烏龜醫院」經理澤克爾巴赫（Bette Zirkelbach）也說，該州過去四年經歷有史以來最熱的夏天，研究海龜的科學家發現這段期間孵化出的幼龜都是母的，呼應澳洲統計小母龜多達九十九％的數據。問題出在熱浪導致沙灘溫度過高，而海龜性別係由孵化期間的沙溫決定，一般低於攝氏二十七．七度是公龜、高於攝氏三十一度是母龜，可見海龜性別不均成了氣候變遷下惡化問題之一。

葉門近日多地暴雨，上圖為受災的首都沙那一名男童1日在大雨後於氾濫街道上涉水。（歐新社）

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