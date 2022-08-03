超越人肉盾牌 美示警俄軍進駐核電廠

美國再次宣布援烏逾5億美元軍備，增強烏軍對抗俄軍的能力。圖為烏軍1日在哈爾科夫前線發射美製M777榴彈砲。（法新社）

2022/08/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭僵持之際，美國一日宣布進一步向烏克蘭提供五．五億美元（約一六六億台幣）的軍事援助，內容包含「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的適用砲彈。美國國務卿布林肯則指控俄軍派兵進駐札波羅熱核電廠，並以此為盾牌，恐釀成可怕意外。

烏運穀船啟航 16艘排隊中

基輔當局二日表示，載有二萬六千噸玉米的「拉佐尼號」（Razoni）運穀船，一日從敖德薩港口出發後，仔細避開黑海水雷，預計二日午夜過後抵達土耳其伊斯坦堡，由烏、俄、土和聯合國等穀物出口協議簽署方進行聯合檢查，最終將駛往黎巴嫩，為化解全球糧食危機踏出第一步。然而，烏國總統澤倫斯基說，還有十六艘以上運穀船等待啟航，但現在慶祝還太早，「我們等著看協議會如何執行，以及安全是否得到真正保障。」

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白宮國家安全會議發言人柯比一日宣布，向烏提供五．五億美元軍備，包含更多適用於「海馬斯」高機動性多管火箭系統的砲彈，以及七萬五千發一五五公釐火砲彈藥，「為了因應持續變化的戰場需求，美國將繼續和盟友及夥伴合作，提供烏國關鍵的軍事能力。」烏國國防部長列茲尼科夫表示，「我們的砲兵準備將夜晚變成白晝，將俄國侵略者驅逐出境。」

此外，柯比也讚揚運穀船暌違五個月終於出港，期盼有更多小麥、葵花油、玉米等作物進入全球市場。

北韓中東緊張 也擴大核危險

另一方面，討論核裁軍、禁核擴散與和平利用核能的「禁止核子擴散條約」（NPT）締約國第十次審議大會一日在紐約聯合國總部登場，美、英、法等國痛批俄國動用核武的談話「不負責任且危險」。美國務卿布林肯還表示，美方對於俄軍派兵進駐烏國最大的札波羅熱核電廠「深感憂慮」，指俄軍以此為根據地向附近地區開火，「烏軍當然不能反擊，以免核電廠發生可怕的意外」，稱俄國的企圖已超越「人肉盾牌」，而是擺出「核盾牌」。

烏國外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）強調，各國務必採取共同行動避免核災難發生，同時更應透過防空系統關閉烏國核電廠一帶的天空。聯合國秘書長古特瑞斯警告，鑑於烏俄戰火、朝鮮半島和中東地區的緊張情勢，潛在核危機可能擴大，世界正面臨冷戰高峰以來不曾有的核危險，「今天，人類距離核毀滅只差一個誤會、一個錯估的距離。」

針對俄軍在頓巴斯地區的行動，烏國總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，約兩萬兩千名俄軍準備朝克利福洛（Kryvyi Rih）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）前進，但當地有「大量充足」的烏軍正備戰。至於在大多由俄軍控制的赫爾松地區，烏軍已收復約五十個城鎮，俄軍持續遭受巨大損失。

美國再次宣布援烏逾5億美元軍備，增強烏軍對抗俄軍的能力。圖為烏軍1日在哈爾科夫前線發射美製M777榴彈砲。（法新社）

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