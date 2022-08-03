刺激索經濟? 中大使館「額外支援」政界

二○一九年九月，索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele，左）前往北京簽署索中建交公報，右為中國外交部長王毅。（美聯社檔案照）

2022/08/03 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕澳媒調查報導揭露，中國國企正在與索羅門群島洽談深水港口和機場收購案，消息傳出後，公司董事會成員請求澳洲政府介入，以防中國以商業發展做為掩護建立軍事基地。此外，報導還揭露中國對索羅門群島政界人士提供資金以影響決策。

中企收購案 涉掩護建軍事基地

美國之音引述澳媒調查報導，中國林業集團擬收購由索羅門群島政府、台灣和澳洲股東共同擁有的科隆班加拉島森林產品公司（Kolombangara Forest Products Ltd.），意味可能取得包含深水港口和機場跑道在內等三分之二島嶼控制權。另一封二○二○年的信函更顯示，一家中國軍方承包商在索羅門群島尋求租地，用於為中國解放軍開發「海軍與基礎設施項目」，表明中國有意在該島進行軍事部署。

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澳媒：收購案對澳有戰略威脅

索羅門群島距離澳洲不到二千公里，澳洲昆士蘭大學專家穆爾（Clive Moore）認為，中國國企必定是遵從中國中央政府的建議。他警告，除了礦產資源和木材，中國對於未來可利用的其他發展用途也有興趣。公司董事會成員在致澳洲外交部長黃英賢的信中提到「收購案將對澳洲產生風險和戰略威脅」，請求澳洲政府介入並提供財政支持，防止中國一旦掌握港口和機場跑道，以商業發展做為掩護建立軍事基地。黃英賢辦公室回應「重視索羅門群島安全」，不排除介入的可能性。

去年八月中國大使館以「額外支援」名義提供索羅門政界人士資金，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞將其稱為復興經濟的「刺激計畫」。隨後索羅門群島發生騷亂，蘇嘉瓦瑞擔心生存遭受威脅再次啟用中國資金。跟蘇嘉瓦瑞站在同邊的執政黨議員前後共獲得約三百萬澳元，反對派議員則一毛錢都沒得拿。

蘇嘉瓦瑞向澳洲總理艾班尼斯澄清，不允許中國在島上建立軍事基地。中國與索羅門群島今年四月簽訂的安全協議內容包含警務合作、協助維持該國秩序，引發外界擔憂中國可能在該島建立軍事基地。去年索羅門群島因反對與台灣斷交而爆發抗議，中國之後就提供索國警用物資並派出顧問組。

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