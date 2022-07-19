政壇巨人交心 安倍親衛隊情同兄弟

已故日本前首相安倍晉三身邊有很多可稱為「親衛隊」的真朋友，包括副首相麻生太郎和前內閣官房長官菅義偉等人，是安倍從政以來待人以誠，因而廣結善緣的象徵。（美聯社檔案照）

2022/07/19 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

已故日本前首相安倍晉三擔任總理大臣前後共三一八八天，為日本憲政史上在任最久首相。長期處於權力顛峰，西瓜偎大邊的趨炎附勢者並不罕見，但安倍身邊卻有很多可稱為「親衛隊」的真朋友。安倍內閣任期最久的副相麻生太郎和官房長官菅義偉，都是親衛隊級的真朋友。麻生在安倍喪禮致悼詞，菅義偉掛心安倍寂寞，在最快時間趕往奈良醫院、希望陪他走最後一程，「和他呼吸同樣的空氣」。

安倍二○一二年底重掌政權後，儘管連續兩次提高消費稅，大位卻穩如泰山，不像過去調升消費稅的日相面臨倒台危機。他在一五年制定安保法制，再次引起左派反戰人士撻伐，媒體攻擊從未間斷。即使如此，在他過世一週後，弔唁人潮仍從各地蜂擁而至。

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第二任首相 打贏六次大選

安倍第二次擔任首相任內，帶領自民黨打贏六次全國性大選，沒有敗績。二○二○年雖因痼疾發作而下台，仍有很多民眾期待他三度復出。他在卸任首相職務後，去年十月開設YouTube「安倍晉三頻道」，談論政策理念，訂閱者僅卅六萬、點閱量平均約十萬，不算人氣「網紅」；遇刺之後，頻道訂閱者暴增，迄今已突破一三八萬人，激增三倍。

過去安倍演講、上綜藝節目的影片近來都成網路熱搜，網友從中重新認識安倍，或緬懷一代領袖。長年任安倍財經策士的經濟學者高橋洋一說，安倍非常幽默和健談，開會經常像在聽「落語」（單口相聲）般從頭笑到尾。

安倍還懂得客製化話題，美國影集「紙牌屋」當紅時，他和美國前總統川普開玩笑說，都盡量不讓副首相麻生太郎看這類影集。安倍知道川普很愛高談闊論，兩人會談時都會讓川普說到爽，伺機在最後一刻提出主張，川普通常都會照單全收。

注重人情義理 更懂安太座

安倍是很出色的社交高手，站在權力高峰都不忘人情義理。某政評家說，有一陣子受邀參加安倍的諮詢會議，天天晚歸，惹得太太有點微詞，沒過多久政評家太太居然接到安倍的道歉電話。這位政評家弔唁時提起這件往事，安倍家人說，這就是安倍，很懂太座的關鍵性。

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