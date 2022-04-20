美增援武器陸續抵烏 附帶訓練

俄軍增援進攻烏東，頓巴斯大戰開打。圖為一群烏軍19日在烏東一處不明地點坐上一輛裝甲車。（路透）

2022/04/20 05:30

〔編譯陳成良、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕俄烏「頓巴斯戰役」開打之際，美國國防部官員十八日證實，美軍增援的武器已陸續運抵，將移交給烏軍對付俄軍入侵行動，而美軍預計未來幾天內開始在烏國境外訓練烏軍使用榴彈砲，這批人員再返國訓練國內士兵。

境外訓練烏軍使用榴彈砲

美國總統拜登十三日宣布新的八億美元對烏克蘭軍援，首度同意提供高強度武器。五角大廈發言人柯比十八日表示，自公布新軍援計畫後的四十八小時，第一批武器就以「史無前例的速度」運達。

請繼續往下閱讀...

不願具名的一名美國國防部官員說，單是昨天就有四架來自美國的飛機抵達此一戰區，很快會有第五架抵達。

這項軍援計畫包括十一架先前要給垮台前阿富汗政府的Mi-17直升機、二百輛裝甲運兵車和M113多用途裝甲車，三百架「彈簧刀」無人機、反火砲及防空雷達系統等，還包括十八門一五五公釐榴彈砲及四萬發砲彈，這也是美國首度向烏克蘭提供重型火砲。

美國一名高級國防官員十八日向路透表示，美軍未來幾天內將開始訓練烏克蘭「種子教官」操作榴彈砲及雷達等新一批武器，地點在烏國境外，並由這批人員訓練在烏國境內的同袍。

俄羅斯國防部十六日曾宣稱，俄國防空部隊在烏克蘭西南部城市敖德薩郊外擊落一架烏軍運輸機，機上載運大批西方國家提供的武器。不過相關消息未獲證實，而俄軍近日大舉轟炸距波蘭邊境僅七十公里的烏西大城利維夫，據信意在阻撓西方軍援烏克蘭。

日本提供防毒面具 無人機

另一方面，日本防衛相岸信夫十九日公布將提供烏克蘭新一波的防衛裝備物資，包括應對化學武器的防毒面具和防護衣，以及做為情報收集用的無人機。這些物資最快將在本月內以民航機經由第三國提供給烏克蘭。

岸信夫表示，未來將在可能的範圍內繼續提供烏克蘭支援。日本政府發言人松野博一表示，無人機做為一般情報收集使用，並不屬於防衛裝備品。防衛省也表示，這種附有攝影機的無人機是一般市售民生用品，未列入「防衛裝備移轉三原則」的管制對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法