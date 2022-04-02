愈戰愈勇 烏人反對割地求和

澳洲總理莫里森1日表示，將應烏方要求空運一批國造「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車（見圖），以及其他槍枝、彈藥和人道資源到烏國，據稱包含價值2500萬澳幣（約5.4億台幣）的防禦性軍備，如戰術誘餌、無人機和無人機地面系統、糧食以及醫療用品等。 （美聯社）

2022/04/02 05:30

愈來愈多人相信烏軍可以翻轉烏東局勢

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭上月廿九日於土耳其和俄羅斯進行停火談判時，烏方就俄國二○一四年兼併克里米亞及虎視眈眈的烏東頓巴斯地區首度做出讓步表態，希臘前副外交部長瓦里納吉斯（Yiannis Valinakis）研判烏方考量係為減輕總統澤倫斯基面對的民意壓力。但據「美國之音」一日報導，奮戰五週的烏克蘭人民因戰況而信心倍增，反對割地求和。

任何歷史性改變 須經公投

美國之音說，澤倫斯基上月廿一日曾公開表達他對兩國和談立場：所有協議、妥協等「歷史性」改變，須交烏克蘭公民投票。因此，就算澤倫斯基和俄國願拿土地換停戰，也可能過不了烏國人民那關。

請繼續往下閱讀...

原本住在首都基輔西北郊布查市的廿五歲女子尤莉亞（Yulia）即不希望澤倫斯基對俄方做出任何讓步。面對俄軍轟炸，她未追隨母親逃到德國，反而選擇棲身於烏國西部利維夫市一處避難所，「我不同意割讓任何土地，因為按照我們的憲法和憲法對領土的定義，烏克蘭是統一國家。」她相信烏克蘭軍隊可能在頓巴斯地區遭俄國控制的區域翻轉局勢。

此想法非她獨有，許多烏人都已做好長期抗戰的準備。尤其在俄軍於基輔西北和東邊受挫後，很多烏人認為戰爭正朝對烏有利的方向發展。至於俄國宣布將對基輔及部分烏北城市減緩軍事行動、聲稱重點轉為「解放」頓巴斯地區，更讓烏人感到振奮，因俄方所言在在證實：俄軍遇挫。

烏西生活恢復 空襲警報不怕

美國之音觀察到，烏西人民生活恢復更多的正常，即使有空襲警報，也不慌張。英國國防參謀長拉達金上月卅一日的評估，呼應了烏國人民的感受。他說，俄國總統普廷已經輸了這場戰爭，俄軍佔領基輔、佔領整個烏克蘭的野心已經破滅。

位於烏國西部捷爾諾波爾市的烏克蘭希臘天主教會總主教塞梅紐克（Vasyl Semeniuk）表示，烏克蘭擁有在戰場上消滅俄軍的神聖職責，該堅守頓巴斯及克里米亞。他反問，「我們為何應放棄任何土地呢？」尤其俄軍看到「街上有死屍，他們就開著坦克壓過去」，「這麼多的人死了。這麼多的城市被毀了。這些領土屬於我們，而他們搶走了它們。」

哈爾科夫一名烏軍士兵看著遭俄軍攻擊後起火的加油站。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法