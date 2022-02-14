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    美俄熱線各說各話 烏克蘭僵局未解

    美國總統拜登十二日警告俄羅斯總統普廷，俄國將為出兵烏克蘭付出「嚴重代價」，美國及其盟邦夥伴必將對此做出回應。（法新社）

    美國總統拜登十二日警告俄羅斯總統普廷，俄國將為出兵烏克蘭付出「嚴重代價」，美國及其盟邦夥伴必將對此做出回應。（法新社）

    2022/02/14 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登十二日警告俄羅斯總統普廷，俄國將為出兵烏克蘭付出「嚴重代價」，美國及其盟邦夥伴必將對此做出回應；普廷則抱怨美國與北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）漠視俄方的安全顧慮，但會考慮拜登就此提出的構想。不過，克里姆林宮稍後諷刺，西方國家擔心俄國攻烏根本是「歇斯底里」。美國官員坦承，這次通話並未帶來任何重大改變，目前仍不清楚普廷是否已就出兵烏克蘭做出最後定奪。

    荷航停飛 歐安組織撤離駐烏人員

    拜登與普廷就烏克蘭危機通電話一小時。根據白宮聲明，拜登表明，若俄國進犯烏克蘭，美國將與盟國及夥伴果斷回應，並對俄方實施迅速與嚴重的制裁。拜登還重申，俄國入侵烏克蘭將導致廣泛人民受苦，減損俄國的國際地位；美國雖準備與盟國夥伴透過外交手段化解危機，但也同樣為「其他局面」做好準備。

    普廷首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）證實，拜登提及可能對俄國實施制裁，他嘲諷西方國家擔心俄國即將攻烏的歇斯底里已經到頂，非常荒謬。此外，拜登在通話中曾就俄國安全顧慮提出若干構想，包括否決烏克蘭加入北約，普廷則回覆將予仔細分析。但鄂夏柯夫說，這些構想並未觸及俄國安全顧慮的核心與關鍵要素。

    俄控美潛艦入侵千島群島領海 美否認

    稍早前，普廷也告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），莫斯科準備攻擊烏克蘭的指控是「挑釁揣測」，可能導致烏國爆發衝突。俄國國防部十二日指控，俄國反潛驅逐艦在千島群島附近驅離一艘美國潛艦離開俄國領海，但美方否認在俄國領海執行軍事行動。德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）將飛往烏俄兩國，協助緩解緊張局勢。

    美國和西方盟邦及其他國家已持續縮減或撤離駐烏克蘭使館人員，並建議國民暫時不要前往烏國。荷蘭皇家航空（KLM）十二日宣布，即刻停止飛往烏克蘭的航班；德國漢莎航空（Lufthansa）也說，正考慮暫停烏克蘭航班。歐洲安全暨合作組織（OSCE）也決定遷離部分派駐烏克蘭人員。

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