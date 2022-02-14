俄烏緊張 我曝險兩國2292億

烏克蘭首都基輔民眾十二日發起「向普廷說不」大遊行，抗議俄國持續軍事脅迫烏克蘭。（美聯社）

2022/02/14 05:30

〔記者王孟倫／台北報導〕俄羅斯與烏克蘭戰火有一觸即發之勢，不僅美股恐慌重挫，上週五亞股也普遍下挫。根據金管會統計，我國金融三業對俄、烏兩國曝險金額合計約新台幣二二九一．七一億元，其中保險業曝險部位最大、約一四七○億元；金管會強調，將持續緊盯國際政經情勢變化。

根據金管會最新統計，到去年十二月底，本國銀行對俄國曝險金額為五十二．八五億元、對烏克蘭約六百萬元；另依保險發展中心統計，我保險業投資俄羅斯約一四七○億元、對烏克蘭沒有投資；我國證券期貨公司對俄羅斯及烏克蘭皆無曝險金額。

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另依證期局統計，國人透過「投信基金」及「境外基金」持有的俄羅斯曝險部位分別為二一四億元及三五四億元，各占其基金淨值的○．四三％與○．九一％；對烏克蘭曝險部位更低，分別僅五十．八億元及一五○億元，各占其基金淨值○．一％及○．三八％。

證期局強調，無論俄羅斯或烏克蘭，我國投資人透過境內外基金持有部位都不大。

綜合統計，我金融三業對俄羅斯曝險二○九○．八五億元，對烏克蘭曝險為二○○．八六億元，合計為二二九一．七一億元。另根據國際機構統計預估，二○二一年底俄羅斯的GDP（國內生產毛額）約為一．四八兆美元、全球排名第十一，烏克蘭GDP約○．一五六兆美元、全球排名第五十六。

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