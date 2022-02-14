俄烏危機升溫》澳總理：中俄「獨裁聯盟」破壞穩定

俄羅斯入侵烏克蘭山雨欲來，數千名烏克蘭人十二日在首都基輔參加團結大遊行，表達反戰抗俄與團結對外的決心。（歐新社）

2022/02/14 05:30

批俄霸凌烏克蘭 斥北京「默不作聲」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯緊張關係惡化以來，西方民主國家接連透過外交管道緩和局勢，但似乎都無濟於事。對此，澳洲總理莫里森十三日痛批俄國霸凌烏克蘭，並加碼抨擊中國對俄國的行徑默不作聲，中俄兩國儼然形成一個破壞穩定的「獨裁國家聯盟」（coalition of autocracies），但澳洲不會姑息養奸。

「澳洲金融評論報」十三日報導，澳洲總理莫里森指出，由於俄軍持續在烏克蘭邊境集結，坎培拉已指示關閉澳洲駐烏克蘭首都基輔大使館，並撤離人員至烏克蘭西部靠近波蘭、距離基輔約五四○公里的利維夫（Lviv），僅留三名領事官員在基輔，以維持基本的領事服務，同時也呼籲還留在該國境內的澳洲公民立即離開，直言「當地情況每況愈下，已到達危險境地」。

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莫里森還指出，俄國片面採取獨裁行動，威脅及霸凌烏克蘭，是完全且徹底不能接受的。他也連帶砲轟北京當局光會批評澳洲與美國、日本和印度等「四方安全對話」國家合作推動國際和平，卻在烏俄邊境危機上「不聞不問」。他強調，「獨裁國家聯盟」企圖霸凌他國，但澳洲及莫里森政府絕不會姑息，「澳洲政府一直挺身對抗霸凌，而烏克蘭目前遭遇的脅迫，在世界上其他地方都不能接受。」

與此同時，澳洲外交部長佩恩也表示，俄國對烏克蘭的軍事行動，將限制坎培拉對當地澳洲公民提供領事服務，尤其安全情勢有可能在短時間內驟變，僑民必須儘快離境。她也強調，澳洲持續支持及維護烏克蘭主權和領土完整，也將繼續與「五眼（Five Eyes）」情報聯盟及其他志同道合的國家密切保持聯繫。

美歐中東等多國關使館 要求公民撤離

美、英、德、荷、義、紐、澳、日、瑞典、科威特、沙烏地阿拉伯等多國，近日已先後呼籲僑民離開烏克蘭，並陸續關閉使館。對此，烏克蘭外交部十二日重申，此刻最重要的是保持冷靜及維持內部團結，避免任何破壞穩定和助長恐慌的行動，並強調軍方持續監控局勢變化，也準備好擊退任何侵犯主權和領土的行動，同時也會與重要夥伴和盟邦保持聯繫，以隨時取得必要資訊。

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