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    香港修法「鎖港」 林鄭支持率探底

    （歐新社）

    （歐新社）

    2021/04/29 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府年初提交有「鎖港」之虞的「二○二○年入境（修訂）條例草案」，廿八日在香港立法會三讀通過，訂八月一日正式上路，前一天仍疾呼暫緩審議的律師、外交人員、人權團體無力回天。

    上述修訂案聲稱旨在加快政治庇護申請者的免遣返聲請，卻允許香港保安局局長可自訂規例，給予入境事務處處長權力指示「某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」。港府據此可要求航空公司在航班抵港前，向入境事務處通報乘客資料，以及授權入境處可要求航空公司禁止載送個別乘客。多位親北京的立法會議員強調，該修法是針對「假難民」。

    多個工會組成的「關注鎖港條例工會聯合陣線」等團體先前已點出，相關條文有限制市民出入境之虞，恐「變相鎖港」，而且保安局「事實上條文跟口講不一樣」。不畏保安局斥之「作出失實和誤導性的敘述」、「居心叵測」、「蠱惑人心」，聯合陣線廿八日再透過聲明呼籲港府「回頭是岸」，直指政府未履行充分諮詢律師會及大律師公會的承諾，遑論回應公民社會，「即使作風保守的律師會亦認同現有條文存在問題」；大律師公會更質疑修例賦予入境處處長不受約束的權力，且違反基本法第卅一條及香港人權法案第八條賦予的香港居民遷徙自由；國際商會─香港區會也憂心條例影響商界及投資者對香港前景的信心。

    「香港民意研究計畫」廿七日公布香港特首林鄭月娥及港府支持率最新調查結果，前者跌至十八％，為二月以來新低，卅九％受訪者給她零分；港人對港府的滿意度也掉到十九％，不滿意比率高達五十九％，不信任比率則是五十二％。

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