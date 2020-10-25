歷年「拜習會」 美國會要求解密

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登（左）曾吹噓與中國國家主席習近平（右）私會的時間，超越其他所有世界領導人。圖為拜登二○一三年十二月訪中時，在中國北京人民大會堂與習近平握手寒暄。（歐新社）

2020/10/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副總統彭斯廿三日要求前副總統、民主黨總統候選人拜登出面說清楚講明白，向美國人民說明他是否涉入其子杭特‧拜登（Hunter Biden）的海外交易或從中牟利。此外，國會共和黨人要求國務院儘快公開拜登與中國國家主席習近平多次私會的所有相關資訊，「美國人有權知道」。

彭斯在接受福斯新聞節目主持人漢尼提（Sean Hannity）獨家專訪時表示，美國人民有權知道拜登及其家人都做了些什麼；在川普總統於廿二日的選前最後一場電視辯論中，將此事直接攤在美國人面前後，拜登家族的醜聞已在選民心中成為一大問題…。拜登身為歐巴馬政府的烏克蘭政策操盤手，「必須出面與說清楚他在烏克蘭執行了哪些美國政策」。

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主流媒體無視電郵門

彭斯還對美國主流媒體曾使勁報導川普「通俄」、卻對拜登家族醜聞視而不見，感到「驚訝」，嘲諷媒體竟突然對外國勢力企圖影響美國政壇人士不感興趣。此外，彭斯也提及一段在網路上廣為流傳、拜登二○一八年一月於美國智庫「外交關係協會」發表演說的影片，顯示拜登曾公開打趣地說，他以扣住十億美元援助款施壓烏克蘭政府，開除檢察總長碩金（Viktor Shokin）…「拜登必須站出來說清楚」。碩金當時負責調查烏國天然氣公司布里斯瑪（Burisma），而杭特曾是布里斯瑪高層，擔任獨立董事。

拜登曾吹噓與習交情

拜登在前述影片中還曾口出另一段「驚人之語」，即吹噓自己與中國國家主席習近平私交甚篤，私會的時間睥睨其他所有世界領袖，光是與習近平外加一名翻譯的私人晚餐時間，合計就達廿五小時。美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）今年四月曾根據資訊自由法，要求國務院公布拜習會相關資料，但遲至今日仍未公布；此一要求的估計完成日為二○二三年四月，共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）對此大為不滿，直呼延宕三年「令人無法接受」，並於廿三日致函國務院，呼籲必須加緊腳步公布相關資料，「美國選民有權知道拜登與中共領導人的對話性質及內容」。

紐約時報今年七月曾引述前美國官員說法，指拜登在二○一一年初起的十八個月內，至少與習近平會晤八次。

在習近平還是國家副主席的二○一一年，兩人也曾會面。（取自紐約時報）

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