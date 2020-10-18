白宮國家安全顧問：中國若攻台 自討苦吃

白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，台灣易守難攻，中國解放軍目前尚無能力對台灣進行兩棲登陸戰。圖為漢光實彈演習。（資料照）

2020/10/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮國家安全顧問歐布萊恩十六日在「亞斯本研究所」（Aspen Institute）的國安網路論壇上指出，中國人民解放軍目前能力尚不足以對台灣進行兩棲登陸戰，且可能因美軍介入反而自陷險境，但是台灣有必要「強化自身實力」，防範中國未來武力攻擊，或者任何非軍事手法的「灰色地帶行動」孤立台灣的企圖。

對台發動兩棲登陸戰 中國能力不足

歐布萊恩說，他不認為現階段解放軍可能打算或者準備好進行兩棲登陸戰，「這對中國來說會是困難的行動」；若中國武力攻打台灣，還得考慮美國會如何回應，「我們可用的工具不少，若美軍介入，會使中國的行動陷入非常危險處境」。

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他舉例過去的金門登陸戰、八二三砲戰，中國解放軍都吞敗仗，以及納粹德國受阻於十二英里的英吉利海峽而未能成功入侵英國，認為台灣易守難攻，可登陸點僅四、五個，就算十到十五年後中國較有能力進行兩棲登陸戰，仍將受限於台灣地形，不容易找到登陸點。中國也可能利用大量飛彈「毀滅」台灣，「但我不認為毀滅台灣對他們有什麼好處」。

面臨「灰色行動」孤立 台灣須強化實力

除了軍事攻擊，歐布萊恩說，中國也可能利用禁運、騷擾或其他非軍事手段的「灰色地帶行動」恫嚇，因此，「台灣需要開始思考一些不對稱、反介入和區域阻絕戰略…確實強化自身實力」，遏阻中國任何形式的攻擊，但是若中國進行這類行動，將會遭「整個自由世界」和大多數亞太地區「反制」，反成為「國際棄兒」。

歐布萊恩說，中國在香港、新疆、西藏、台灣，以及中印邊界和南海爭議，網路、太空領域上，都愈加咄咄逼人；習近平政府對新疆維吾爾族人的所作所為，「近乎」種族滅絕；美國也「敞開大門」歡迎想離開香港的港人。

他認為，中國將是下屆美國總統面臨的最大挑戰，希望美中不會成為敵人；避免戰爭的最佳之道就是美國維持強盛，包括強化海軍實力，將自阿富汗、伊拉克撤走的部隊，轉到關島、夏威夷、帛琉和其他太平洋地點部署。

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