焦點評論》川普確診的大選變數

美國總統大選只剩一個月，尋求連任的川普和夫人雙雙確診武漢肺炎，為選戰投下變數。（法新社）

2020/10/03 05:30

記者鄒景雯／特稿

川普夫婦二日雙雙宣布確診武漢肺炎，只剩一個月，美國總統大選就將投票之際，這個突來的變數，肯定擾亂了川普團隊原本的競選步調，最低限度，本月十五日預定的第二場競選辯論將因此受到衝擊。隔離中的川普將如何迎戰才在辯論會場交手的拜登？這件事對選情的利弊影響為何？相信現在共和與民主兩黨陣營沒人會掉以輕心，肯定都將嚴陣以待。

因為，這樁突發事件，對美國選民的心理、甚至實質層面的效應是什麼？仍在持續醞釀與發酵之中；而川普與拜登兩大團隊分別引導輿論的能力如何、策略是否正確？更將是牽動大眾認知與觀感的重要因素。這時，誰能抓準多數美國人民的感受，避免犯下致命性的錯誤，誰就能在選期倒數的黃金時刻，完成最後的衝刺達標。

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已經立刻接受隔離的川普，在未來的三十天，不可能消失不見，首先，推特絕對是他向外界強調存在，以及繼續治理國家的工具；除了文字之外，能否進一步透過影音現身，將取決於川普染疫後症狀的輕重，這點川普的醫療團隊輕描淡寫，還有待後續密切觀察。如果川普的病情允許，能夠隨時現身，那麼他的議題設定就非常關鍵，也會對選民產生不同的效果。

基本上，中國武肺攻進了白宮，讓川普夫妻也不免中鏢的這個事件，如果操作得宜，這將符合、甚至得以彰顯川普一直以來所鼓吹的「中國威脅論」確實所言不假；一旦這個基調獲得確立，不只有利於共和黨鞏固基本盤，同時有機會帶動全美人民的「同仇敵愾」，在「國難當前」下，將有助於共和黨訴求社會游離選票歸隊，唯有團結在川普的領導之下，才能徹底向肇事的中國共產黨討回公道。

彭斯代跑選戰 穩定性格幫助大

其次，由白宮第一時間發布的訊息強調，川普將不間斷地履行職權，顯示並未有副總統彭斯將「接手」的計畫，但是由於川普被行動限制，彭斯的競選角色勢必會全面提升，由一人擔綱兩角，到各地去參選。以彭斯的鮮明形象，特別是穩定的人格特質，一來符合「危機社會」對有為領袖的大眾需求，二來可以與民主黨拜登和賀錦麗兩位候選人形成直接對比（前者老邁，後者家人從事中國業務），若妥善運用，甚至代為補強首場總統辯論會上缺乏政策說明的不足，將創造屬於共和黨的利多。在總統辯論可能無法再辦的情況下，下週十月七日，唯一一場的副總統辯論已經被視做是「轉捩點」。

反之，對拜登來說，川普夫婦無法倖免，得藉以凸顯這是川普政府防疫不力的現成明證，但是在病人人權的約束下，又不宜過火，否則會收到反效果。其次，辯論過後，未改拜登民調領先的局面，如果在此後三十天，受到疫情打擊的川普團隊未能成功突襲，拜登能穩健地走到終點，等於是提前當選。這時，恐怕要小心中國成事不足敗事有餘，成為激怒美國選民的要害。

事實上，不論下月三日獎落誰家，中國網民昨天群起對川普幸災樂禍的反應，對美國民主制度的嘲笑，對美國經濟的期待加霜，是蠢到了極點，全然沒有意識到美國兩黨的反共格局已成，透過這次的白宮中鏢，只會讓美國的民族主義更加的凝聚，未來有更強的力道會對中反擊。別忘了，一九四一年，日本偷襲珍珠港後，日本右派也是一陣歡欣鼓舞，而後日本的下場如何？二○二○的今天，中國以不知歉疚與反省的野蠻，面對世界受到的龐大傷亡，這筆帳，總是要還的。

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