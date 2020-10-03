川普夫婦中鏢 蔡總統透過AIT致意

川普夫婦確診武漢肺炎，蔡總統昨透過外交部管道向美國政府了解並致意。（資料照）

2020/10/03 05:30

〔記者李欣芳、施曉光、陳昀、彭琬馨／台北報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎，消息傳出震驚國際。台灣朝野政要都祝川普夫婦早日康復，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統昨收到訊息後，同時透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼川普總統伉儷能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

外交部表示，得知川普伉儷確診後，已立即向美國在台協會轉達總統蔡英文與外交部長吳釗燮的誠摯慰問，並預祝快速康復，台灣政府與人民在此關鍵時刻與美國同在。外交部說，政府將在既有台美合作機制上與美方持續攜手抗疫，共同維護台美雙方人民及全人類的健康安全。

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國民黨主席江啟臣昨晚也在個人推特連結國民黨的推文，並留言「祈禱川普與梅蘭妮亞堅強並且儘快康復，我們榮辱與共。天祐美國！」國民黨在官方推特帳號連結川普的推特留言，並寫下「衷心希望川普總統和您的夫人迅速康復。讓我們盡所能一起努力，讓世界上任何角落的新冠疫情能趨緩。願主祝福每一位受疫情影響的人！」等文。

儘管台灣目前武漢肺炎疫情控制得宜，但包括蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等府院高層都嚴格做好防疫措施，包括接見外賓，都會戴上口罩。張惇涵表示，總統相關的防疫措施，都依照中央流行疫情指揮中心指引，落實執行；而總統的健康狀況也由專業醫療團隊掌握，請各界放心。

據了解，在防疫期間，蔡總統一天會測量額溫二次，醫官二十四小時待命執行，進出總統府的維安特勤人員也都必須測量額溫，並做手部的酒精消毒。

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