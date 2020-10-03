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    龐皮歐採陰 亞洲行如常展開

    美國國務卿龐皮歐（左）表示，本月亞洲行會照常進行。圖為龐皮歐2日於克羅埃西亞與該國總理普蘭科維奇會談。（路透）

    美國國務卿龐皮歐（左）表示，本月亞洲行會照常進行。圖為龐皮歐2日於克羅埃西亞與該國總理普蘭科維奇會談。（路透）

    2020/10/03 05:30

    4日起走訪日本、蒙古、南韓 將與日本首相會談

    〔駐日特派員林翠儀、編譯管淑平／綜合報導〕日本政府發言人加藤勝信在二日的例行記者會上表示，預定六日訪日的美國國務卿龐皮歐，行程並不會受到美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的影響。龐皮歐二日經過檢測，確定並未染疫，他也證實亞洲行會如常展開。

    主管東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）二日在華府也表示，龐皮歐訪問亞洲行程不受總統川普確診影響，顯示美國堅定致力於對該區域盟邦和夥伴的承諾。

    龐皮歐預定四到八日展開亞洲行，走訪日本、蒙古和南韓三國，六到七日將在東京出席「日美澳印四國外相會談」，並預定與日本首相菅義偉進行會談，這也是菅義偉上任後首次有美國高官到訪。

    「現在覺得很好」上次見川普已逾兩週

    正在歐洲訪問的龐皮歐，二日在最後一站克羅埃西亞表示，在川普總統確診後，他已經接受檢測，確定沒有染上新冠病毒，「我現在覺得很好」。他說，他已和副總統彭斯的辦公室通電，雙方都非常嚴肅看待總統夫婦確診，「我們為總統和第一夫人禱告，期盼他們早日康復」。

    龐皮歐也說，亞洲行的計畫確定不會有任何改變。龐皮歐和妻子是在降落克羅埃西亞杜布羅夫尼克機場前二十分鐘接受檢測，他自稱上次見到川普本人是在九月十五日。

    川普在美國大選前一個月確診染疫，為全球政局拋下震撼彈，日本政府也密切關注中，加藤在二日的例行記者會中表示，從川普專屬醫師發表消息，得知川普和梅蘭妮亞夫人的健康狀況良好，目前也沒有收到龐皮歐將變更來訪日期的通知。由於川普夫婦的健康狀況良好，所以日本政府目前並未考慮發送慰問訊息。

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