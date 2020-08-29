新疆拘留營 3年增268處

美國新聞網站BuzzFeed比對數千張衛星空照圖與實際調查後發現，新疆地區在過去三年來新建二六八處關押場所。（圖為法新社檔案照）

2020-08-29 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新聞網站BuzzFeed廿七日報導，中國在新疆地區圍捕大量穆斯林，人數多到得增建大量關押場所以便收容；該網站在比對數千張衛星空照圖與實際調查後發現，新疆地區在過去三年來新建二六八處關押場所，顯示北京當局已從過去的利用學校與退休之家等公家建築改造為關押集中營，轉為打造大量與永久的基礎建築以便進行更大規模關押。

BuzzFeed利用百度地圖找到二六八處通常內有多幢拘留設施的新建院落，其中九十二處被認定或證實是拘留中心；其中一處位於新疆疏附縣的新建大型院落可收容多達一萬人；此外，位於烏魯木齊南方的達阪城的另一處大型拘留中心則是進行擴建，收容人數從原本的三萬兩千五百人，增至超過四萬人。

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另有一七六處新建院落則只有衛星影像，無法確定是拘留所還是正式監獄，但都蓋得非常堅固，有厚牆與鐵絲網圍籬，甚至是更高規格的防禦工事。BuzzFeed說，至少一二一處院落有警衛看守塔。

北京當局自一八年起新建專門用來拘留關押的新設施；這些新設施的安全性更強，以及有更多永久性的水泥牆與看守塔。興建監獄通常得耗費數年，當局還在拘留營監獄內增設工廠，顯示被關押的少數民族遭奴役的情況更為擴大。

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