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    香港武肺確診人數 連6天破百

    香港疫情持續飆升，港府宣布加強防疫措施，包括室內外均須配戴口罩。（路透檔案照）

    香港疫情持續飆升，港府宣布加強防疫措施，包括室內外均須配戴口罩。（路透檔案照）

    2020-07-28 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球各地的武漢肺炎疫情再度升溫，是否為第二或第三波疫情來襲，成為各界隱憂。其中，香港截至廿七日已連續六天每日新增確診人數破百，迫使當局限縮防疫措施，包括室外必須配戴口罩、「限聚令」縮減至兩人等。中國同日新增確診人數也創下四月以來新高；澳洲單日確診數更刷新紀錄，而且全部來自維多利亞州，當地封鎖措施可能延至八月中旬。

    香港廿七日新增一四五例確診，其中一四二例為本地感染，兩者均創下新高，更有五十九例未能掌握感染源。由於香港新增確診數已連六天破百，港府廿七日宣布限縮防疫措施，民眾在室外也必須配戴口罩，包括爬山、跑步，違者最重罰約二萬台幣；公共場合聚集人數不得多於兩人；體育館和游泳池等場所暫時關閉；餐廳全時段禁止內用。相關措施廿九日正式生效，暫定實施至下月四日。

    中國增61例 四月以來新高

    中國國家衛生健康委員會指出，中國境內廿六日新增確診病例六十一例，其中本土病例分別為新疆四十一例、遼寧十四例和吉林兩例。新疆從十七日爆發不明感染源的本土病例後，迄今已有一七八人確診，另有一七○人為無症狀。遼寧大連「凱洋世界海鮮公司」的感染鏈也持續擴大，不僅東北三省淪陷，連福建省也傳出一起相關病例。官方聲稱，這波疫情已擴及一區四省，累計確診突破二五○人。

    澳洲增532例 安養中心83人

    澳洲廿六日新增五三二例確診，再創疫情爆發以來新高，且全部來自人口第二多的維多利亞州，其中更有八十三例來自同一家安養中心。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）指出，有人帶病上班是引爆此波疫情的主因，若情況惡化，部分行業必須停工，但未說明何種行業。該州已將原本六週的緊急狀態延至下月十六日，民眾除了購物、運動、無法在家進行的工作或課程外，不可離開居所。

    美增5.5萬例 中南美續攀升

    越南疫情同樣死灰復燃，當局廿七日證實，旅遊勝地峴港在廿五、廿六日新增四例確診，廿七日又新增十一例，且全為本土傳播案例，，打破九十九天無本土病例紀錄。當局正從峴港緊急撤離約八萬人，大多為外地的本國籍旅客，每日將調派航班送往其他十一座城市。另外，美國廿六日單日新增逾五．五萬例確診，導致北美確診數再度超越中南美洲，但巴西、墨西哥、阿根廷等國染疫人數仍持續攀升中。

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