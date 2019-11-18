港警鎮壓 水砲、聲波砲齊發

港警十七日出動「銳武」裝甲車，車頂出現一具據稱可讓示威者耳膜劇痛或暈眩的「聲波砲」（見紅圈處），但警方聲稱該裝置為長距離揚聲器，並非武器。（翻攝自「城市廣播」臉書專頁）

2019-11-18 05:30:00

理工大學周邊爆「反送中」後最嚴重警民衝突 入夜未歇

〔編譯劉宜庭、記者吳柏軒／綜合報導〕香港「反送中」抗爭者十七日再次與警方爆發激烈衝突，雙方在香港理工大學附近的漆咸道南、柯士甸道、紅磡海底隧道，旺角彌敦道、亞皆老街等多地，從十六日晚間對峙至十七日，警方出動水砲車及疑似「聲波砲」試圖驅離，示威者則向警方防線投擲磚塊、汽油彈，雙方攻防不斷，入夜後仍持續未歇，堪稱「反送中」運動以來最嚴重的警民衝突！

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理大周邊遭警包圍

大批黑衣蒙面人以理大校園各大樓做為根據地，以射程達三十公尺的巨型彈弓向警方投射磚頭、汽油彈；一名鎮暴警察十七日下午在漆咸道南和柯士甸道交界遭鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，另有一名傳媒聯絡隊警長的小腿遭抗爭者的弓箭射中受傷。由於理大校園周邊出口已遭警方包圍，外界擔心入夜後警方將採取血腥鎮壓手段，透過網路號召港人前往現場「反包圍」，營救「勇武派」抗爭者。

理大留守示威者十六日晚間與警方在漆咸道南爆發激烈衝突，十七日上午有民眾前往漆咸道南及柯士甸道交界處清理路障，遭示威者反制，警方發射催淚彈試圖驅離，衝突再起。警方中午部署兩輛水砲車和兩輛「銳武」裝甲車，多次噴灑藍色水柱、發射催淚彈驅離民眾。裝甲車車頂也首次出現一具白色平板裝置，疑似是可發出高頻或低頻音波，讓示威者耳膜劇痛或暈眩的「聲波砲」，但警方宣稱該裝置只是廣播系統，目的是在嘈雜環境中有效傳遞重要訊息，並非武器。

警方在裝甲車和水砲車掩護下，開始向抗爭者發射多輪催淚彈、布袋彈、橡膠子彈，抗爭者則以雨傘和自製盾牌抵擋，同時向警方投擲磚頭、汽油彈，並伺機縱火以阻止警方推進。理大的紅磚外牆在水砲車噴灑下被染成藍色，連接港鐵紅磡站及理大的行人天橋遭熊熊大火吞噬，還有記者遭汽油彈、強力水柱擊中，受傷送醫。

最快十九日恢復上課

香港本月已有兩人因暴力衝突事件喪命，包括疑因躲避警方催淚彈不慎墜樓的二十二歲男大學生周梓樂，以及疑似因「反送中」立場與人口角、遭磚塊擊中頭部後不治的七十歲羅姓男清潔工，緊張情勢急遽升高。香港教育局十七日中午宣布，基於學生安全考慮，全港幼稚園、小學、中學等各級學校十八日繼續停課，最快十九日恢復上課。

香港政務司司長張建宗十七日發文呼籲社會各界保持冷靜及克制，停止暴力，以利於區議會選舉二十四日如期舉行；港府將竭盡所能地舉行區選，但依法區選可因「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故」等情況延後選舉、投票或點票。

在港台生 623人已返國

香港校園警民衝突加劇，台灣駐港人員緊急聯繫，確定台生均安，在港台生一○二一人中已知有六二三人返台，教育部將持續協助台生，並隨時提醒在港台生遠離衝突現場。

香港理工大學周邊十七日爆發激烈警民衝突，港警出動水砲車噴射藍色強力水柱，驅離抗爭民眾。（路透）

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