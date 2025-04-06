為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國青年生存悲歌！時薪80元工作搶破頭 還沒面試就被刷掉

    中國青年就業困難，有陝西年輕人背井離鄉來到浙江省寧波找機會，結果時薪18人民幣的工作來了一堆人競爭。圖為中國石家莊就業博覽會。（路透）

    中國青年就業困難，有陝西年輕人背井離鄉來到浙江省寧波找機會，結果時薪18人民幣的工作來了一堆人競爭。圖為中國石家莊就業博覽會。（路透）

    2025/04/06 14:29

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國青年就業困難，想養活自己也不容易！有個來自陝西省農村的「00後（2000年後出生）」，近來背井離鄉來到浙江省寧波打工，結果時薪18人民幣（約新台幣82元）的工作來了一堆人競爭，到最後他還沒面試就被刷掉，引起不少中國網友共鳴。

    這名陝西青年在影音平台分享了找工作的經歷，從中可以看到他去寧波某間電子五金廠應徵，遇到了1個親切的勞務仲介，對方直指為了找工作賺錢「現在很多人都過得苦不堪言」。

    在聊天過程中，仲介透露自己來自江西省，當地有高額彩禮（聘金）習俗，想結婚就要付出一大筆錢，因此仲介過著「無房貸、無車貸、無傳宗接代」的「三無」生活。

    到了進廠等待面試時，陝西青年得知這次只徵15個人，但現場卻來了超過200個人，讓他開始擔心應徵不上，緊接著廠區主管就出來說明工作時間為早上8時至晚上8時，中午和下午各有吃飯半小時、休息10分鐘的空閒時間，每天總計工時為11小時。

    主管強調，廠裡現在要招的是長期工而非臨時工，假如做不滿3個月的不要來應聘，若沒滿3個月就離職，那麼薪水就無法以每小時18人民幣計算。

    主管表示，廠內招的女生是負責生產線作業，男生則要負責打包產品，1天大約要打包50批，每批6箱且每箱大約20至25公斤，若是身體無法承受的就不要來了。

    陝西青年聽了上述條件後，懷著忐忑的心情準備要寫剛發下來的「應聘人員資料表」，孰料主管走過來看了一眼就叫他走人，原來陝西青年身體太瘦弱，主管認為他沒辦法負擔廠內工作。

    中國網友看完影片後紛紛感嘆不已，不少人直呼這工廠開的條件根本就是「黑廠」；也有一些人分享自己正在工廠打工，給的薪水也差不多是這樣。

    部分中國網友則建議陝西青年去找個保安工作，先讓自己活得下去再說；還有過來人呼籲大家與其去當「廠工」，還不如好好去學個專業技術，如此一來生活比較有保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播