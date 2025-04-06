中國青年生存悲歌！時薪80元工作搶破頭 還沒面試就被刷掉

中國青年就業困難，有陝西年輕人背井離鄉來到浙江省寧波找機會，結果時薪18人民幣的工作來了一堆人競爭。圖為中國石家莊就業博覽會。（路透）

2025/04/06 14:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國青年就業困難，想養活自己也不容易！有個來自陝西省農村的「00後（2000年後出生）」，近來背井離鄉來到浙江省寧波打工，結果時薪18人民幣（約新台幣82元）的工作來了一堆人競爭，到最後他還沒面試就被刷掉，引起不少中國網友共鳴。

這名陝西青年在影音平台分享了找工作的經歷，從中可以看到他去寧波某間電子五金廠應徵，遇到了1個親切的勞務仲介，對方直指為了找工作賺錢「現在很多人都過得苦不堪言」。

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在聊天過程中，仲介透露自己來自江西省，當地有高額彩禮（聘金）習俗，想結婚就要付出一大筆錢，因此仲介過著「無房貸、無車貸、無傳宗接代」的「三無」生活。

到了進廠等待面試時，陝西青年得知這次只徵15個人，但現場卻來了超過200個人，讓他開始擔心應徵不上，緊接著廠區主管就出來說明工作時間為早上8時至晚上8時，中午和下午各有吃飯半小時、休息10分鐘的空閒時間，每天總計工時為11小時。

主管強調，廠裡現在要招的是長期工而非臨時工，假如做不滿3個月的不要來應聘，若沒滿3個月就離職，那麼薪水就無法以每小時18人民幣計算。

主管表示，廠內招的女生是負責生產線作業，男生則要負責打包產品，1天大約要打包50批，每批6箱且每箱大約20至25公斤，若是身體無法承受的就不要來了。

陝西青年聽了上述條件後，懷著忐忑的心情準備要寫剛發下來的「應聘人員資料表」，孰料主管走過來看了一眼就叫他走人，原來陝西青年身體太瘦弱，主管認為他沒辦法負擔廠內工作。

中國網友看完影片後紛紛感嘆不已，不少人直呼這工廠開的條件根本就是「黑廠」；也有一些人分享自己正在工廠打工，給的薪水也差不多是這樣。

部分中國網友則建議陝西青年去找個保安工作，先讓自己活得下去再說；還有過來人呼籲大家與其去當「廠工」，還不如好好去學個專業技術，如此一來生活比較有保障。

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