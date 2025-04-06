宜蘭綠博遊園小火車撞死遊客 家屬淚訴以後如何面對這一天

宜蘭綠博發生電動遊園小火車事故，代理縣長林茂盛（左）今到醫院探視傷者，再度向家屬致歉。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/04/06 14:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會4日發生電動遊園小火車疑似煞車失靈，撞上新北市78歲游姓夫妻，造成夫死妻傷憾事。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（6日）到醫院探視游妻，家屬淚訴，一家人開心出遊，竟從此天人永隔，說到傷心處泣不成聲。

事發後，游老先生送醫不治，游妻右手、頸脊多處骨折，在羅東聖母醫院加護病房治療，目前意識清楚，林茂盛先到醫院探視游妻，再轉往台北懷愛館游老先生靈前上香致哀。

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游姓夫妻家屬向林茂盛哭訴，她們父母年近80歲，走路不用拐杖，開開心心到宜蘭出遊，不料，老父親卻命喪綠博園區，讓家人難以接受，盼綠博遊憩設施落實安檢，一旦發生意外，事後檢討於事無補，不希望再看到這種令人遺憾的事。死者大女兒說，父親出事當天，是她妹妹結婚紀念日，今天是她小兒子生日，以後遇到這2個日子，該如何面對？

林茂盛回說，事故發生後，檢察官已派專業人士了解事發原因，縣府會依照檢方鑑定結果深入檢討及適當處理，綠博昨天也休園1天，啟動園區遊憩設施安檢工作。

綠博今天重新開園前，林茂盛率領工作團隊為不幸罹難者默哀，出事的電動遊園小火車停駛，至於免費接駁的電動高爾夫球車照常行駛，由技師檢查剎車狀態，經反覆測試確認安全無虞才上路。

綠博今天重新開園，全體工作人員齊聚默哀。（圖由宜蘭縣府提供）

林茂盛（中）檢測綠博遊憇設施。（圖由宜蘭縣府提供）

綠博4日發生電動遊園小火車疑似煞車失靈，撞上新北市78歲游姓夫妻，造成夫死妻傷憾事。（圖由民眾提供）

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