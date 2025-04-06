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    曾是「兒童保護官」 英工黨前部長涉強姦兒童被逮

    除了政治，諾里斯也以動物福利倡議者形象著稱，其可卡犬Angel常出現在社群媒體上。（取自Facebook）

    除了政治，諾里斯也以動物福利倡議者形象著稱，其可卡犬Angel常出現在社群媒體上。（取自Facebook）

    2025/04/06 14:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國工黨國會議員、前內閣部長諾里斯（Dan Norris）驚傳因涉嫌強姦及非近期的兒童性侵犯罪（non-recent child sex offences）遭警方逮捕，為英國政壇投下震撼彈。這位去年剛擊敗保守黨（Tory）重量級人物里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）的議員，如今面臨嚴重指控。

    《週日郵報》（Mail on Sunday）5日披露，警方上週五突襲搜查諾里斯位於東北薩默塞特（North East Somerset）選區的住所後將他拘捕，並帶走數箱證物。諷刺的是，現年65歲的諾里斯不僅曾任教師，更接受過英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）培訓且擔任過兒童保護官。工黨獲悉後已立即將其停職，靜待調查結果。

    雅芳和薩默塞特郡警方（Avon and Somerset Police）證實，去年底收到轉介案件，指控諾里斯涉及對一名女童的非近期性侵。發言人稱：「多數指控罪行發生於2000年代，但同時也調查一宗2020年代的強姦指控。」案件由專責性侵案的「藍石行動」（Operation Bluestone）小組偵辦，尚處初步階段。警方表示，諾里斯涉嫌罪名包括對女童的性犯罪、強姦、綁架兒童及公職人員行為失當。他目前已獲有條件保釋，警方呼籲外界勿加揣測。

    此事件對工黨領袖、首相施凱爾（ Keir Starmer）構成嚴峻挑戰。諾里斯去年僅以5319票微弱優勢勝選，若其席位出缺恐引發艱困的補選。據悉，里斯-莫格仍覬覦此席位，認為若非改革黨（Reform Party）瓜分選票，他本可連任。工黨發言人僅表示已將諾里斯停職，調查期間不予評論。

    諾里斯被視為（前首相）布萊爾（Tony Blair）派，政治生涯橫跨數十年。早年任地方議員，1997年隨「新工黨」浪潮進入國會，曾任財政部助理黨鞭及環境、食品暨鄉村事務部（Defra）部長。2010年失利後轉戰地方，2021年當選西英格蘭市（West of England）市長，去年又重返國會。

    除了政治，諾里斯也以動物福利倡議者形象著稱，擔任「反對殘酷運動聯盟」（League Against Cruel Sports）董事會主席，並對推動狩獵禁令引以為傲。他熱愛攝影與遛狗，其可卡犬Angel常出現在社群媒體上。如今身陷性侵醜聞，其政治前途與公眾形象皆蒙上巨大陰影。

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