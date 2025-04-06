「香港人權作品展」台北登場 港人：不要讓台灣變成第2個香港

第2屆「香港人權作品展」即日起至6月29日在二二八國家紀念館展出。（記者方賓照攝）

2025/04/06 14:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第2屆「香港人權作品展」即日起至6月29日在二二八國家紀念館展出，在台流亡港人赴湯今日表示，希望藉由這個展覽讓台灣民眾知道香港人權崩壞情況。香港藝術家及策展人黃國才強調，台灣從白色恐怖走向民主，不要讓台灣變成第2個香港。

本次展覽佈置1座巨型紙棚隧道，掛著數十幅來自香港監獄中政治犯寄出的畫作及書信，同時陳展「破窗自由」等人權藝術比賽得獎作品，形成成跨地域、跨時空的對話。

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成人組冠軍作品「香港狂想曲」借用5首對香港有深遠意義的旋律，透過古典音樂季鳥表達爭取民主的夢想；亞軍作品「破窗自由」以最後1天出刊的香港《蘋果日報》製作而成的紙蘋果，呈現香港的新聞自由、言論自由已蕩然無存。

在台流亡港人赴湯表示，自從香港有國安法後，自由及人權每天都被打壓，他有好友被關在監獄中，他向朋友的母親探詢在獄的狀況，現在的香港人都不敢多講，因為提到敏感話題會遭到報復。

赴湯談及，現在的監控鏡頭很厲害，一群人在獄中坐在一起，還會把人抓出來，他朋友在獄中只能看書、聽廣播、繪畫，畫畫創作是他們自由的空間，用藝術做為一個抵抗，再把畫作給寄出來。這個展覽是讓大家知道香港現狀，以及香港人權崩壞的情況，台灣是從白色恐怖走向民主社會，現在享有民主自由不是理所當然，不要讓台灣變成第2個香港。

黃國才表示，1首音樂能夠成為國歌，1部圖案能夠化為國旗，這些都是藝術的展現，勇士們為了守護這首歌與旗幟，捍衛民主自由價值，甚至犧牲生命，這就是藝術的力量。

黃國人指出，在台灣的二二八國家紀念館展覽，連結了香港與台灣的不同時空對抗極權，要提醒大家每一位挺身而出的人，都值得我們記得他們的名字，他們雖然失去自由，卻沒有放棄希望，身處自由的我們更應該堅持信念，為港台民主自由奮鬥。

二二八國家紀念館執行長藍士博表示，本次展覽是該館與港人團體第2次合作，從藝術角度讓台灣與香港之間關係能更加緊密，今年度行政機關預算被大刪，內政部預算遭刪除和凍結50%，已經影響該館與民間團體合作的可能，若民主不持續灌溉及支持，民主勢必會不進而退。

華人民主書院理事長賴榮偉提，香港人權作品展有繪畫、書信及各種形式藝術作品，這些作品都是無法在香港展覽的。台灣可做為世界的民主燈塔，別人不敢展的都可在台灣展出，而且台灣不是中華人民共和國一部分，而是自由民主的國家。

「這個展不是畫想要被看到，而是香港想被看到！」陳文成紀念基金會副董事長陳俐甫說，中國對香港的各種壓迫，已扼殺香港的民主自由，100多年來，香港在亞洲對民主都有著舉足輕重的角色，以前反對共產黨、國民黨統治的人，都會跑到香港的民主空間。

陳俐甫批評，自從中國收回香港後，便把香港與民主的脈絡割裂，更想把香港文化、歷史及記憶抹去，徹底變成中國一個特區，希望有一天香港人權展都能回到香港舉辦。

台灣人權工作者李明哲指出，只要台灣想維持民主自由價值，都會被中國政府認為是製造對立，除非台灣完全跟香港特區政府一樣完全配合中國及喪失自主性，「台灣人要思考這樣的和平，我們是否要接受！」

李明哲強調，台灣長期受到中國武力威脅，台灣人應該從香港「一國兩制」例子知道，獨裁者所謂的「和平」是任何一個自由人都堅決不能接受的。

香港藝術家及策展人黃國才今日表示，台灣從白色恐怖走向民主，不要讓台灣變成第2個香港。（記者方賓照攝）

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